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  • «Крылья Советов» – «Спартак»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ

«Крылья Советов» – «Спартак»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ

3 июня 2023, 15:59
12

«Крылья Советов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.

  • Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Крылья» занимают 13-е место в таблице РПЛ и попытаются выбраться из зоны стыков.
  • «Спартак» идет на 3-й строчке и претендует на медали.

Крылья Советов: Фролов, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Гарре, Шитов.

Спартак: Максименко, Денисов, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Промес.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
Комментарии (12)
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yuthgfuty
1685797479
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей советую сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Сам там беру прогнозы уже с 2015 года так что все проверенно, НЕ ОБМАН!
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R_a_i_n
1685797510
Абаскаль точно не мазахист? Мозес, Бальде, Николсон на банке - Игнатов в старте... Денисов с той-же оперы, при Джикии с Таварешем на банке.
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Красногандончик
1685797763
Хряки примут
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BarStep
1685799968
Дилемма конечно сейчас у крючкехвостых.. Или фарм вытаскивать из стыков (но здесь не факт, Зенит в легкую может сделать подарок Воронежу) Или биться за призы (а что, а вдруг!) Ха, удачи Факелу, Ростову и КС!
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oyabun
1685800353
А где наши нападающие? Уже в отпуске? Где Джикия, Тавареш? Снова тренер чудит.
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BVG4
1685805335
А где горчичник Зобнину? Хорошо, что у него нет единорога, так бы судье Амелину от бодучего тычка лобной частью того, в нокдаун полетать пришлось бы... А Жикии красная по делу, во всех заварухах впереди паровозного дыма, - правы или не правы, не имеет значения! Кровь, понимаешь - ли слишком горячая. Ничо, ЭСК РФС остудят мала-мала.....
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