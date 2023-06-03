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    • «Крылья Советов» – «Спартак»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ

    «Крылья Советов» – «Спартак»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ

    «Крылья Советов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
    • Начало – в 17:00 мск.
    • «Крылья» занимают 13-е место в таблице РПЛ и попытаются выбраться из зоны стыков.
    • «Спартак» идет на 3-й строчке и претендует на медали.

    Крылья Советов: Фролов, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Гарре, Шитов.

    Спартак: Максименко, Денисов, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Промес.

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    Источник: сайт РПЛ

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    03.06.2023 15:59
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +174

      BVG4 6 часов назад

      А где горчичник Зобнину? Хорошо, что у него нет единорога, так бы судье Амелину от бодучего тычка лобной частью того, в нокдаун полетать пришлось бы... А Жикии красная по делу, во всех заварухах впереди паровозного дыма, - правы или не правы, не имеет значения! Кровь, понимаешь - ли слишком горячая. Ничо, ЭСК РФС остудят мала-мала.....

      0
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      Рейтинг: +2616

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Крылья отдерут позорный антинародный клуб. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33904

      oyabun 7 часов назад

      А где наши нападающие? Уже в отпуске? Где Джикия, Тавареш? Снова тренер чудит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8012

      BarStep 7 часов назад

      Дилемма конечно сейчас у крючкехвостых..
      Или фарм вытаскивать из стыков (но здесь не факт, Зенит в легкую может сделать подарок Воронежу)
      Или биться за призы (а что, а вдруг!)

      Ха, удачи Факелу, Ростову и КС!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1980

      Suvorov51 8 часов назад

      Вот и первый помойный вирус появился, его отпороли у помойки и он уже стыдится за народную команду ну сосок что взять

      1
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      Рейтинг: +68

      Красногандончик 8 часов назад

      Хряки примут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14018

      R_a_i_n 8 часов назад

      Абаскаль точно не мазахист? Мозес, Бальде, Николсон на банке - Игнатов в старте... Денисов с той-же оперы, при Джикии с Таварешем на банке.

      0
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      Рейтинг: +21529

      derrik2000 > R_a_i_n 8 часов назад

      Не. Не мазохист.
      Просто уже устал этот "талант" в России.
      К мамке домой хочет.

      2
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      Рейтинг: +22658

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 6 часов назад

      Думаю, все приберегаются для усиления во втором тайме. Впрочем теперь уже всё равно - наша только бронза, как ни старайся ( ЦСКА-Ростов 4:0 после первого тайма )

      0
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      Рейтинг: +14018

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 6 часов назад

      Доприберегался Абаскаль... 1-0 летим, в атаке ноль...

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      Рейтинг: +21529

      derrik2000 > R_a_i_n 6 часов назад

      Чё ты зареме доказываешь???
      У неё с федунцом усё в порядке

      0
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      Рейтинг: +22658

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 5 часов назад

      Ну вышли, а смысл - второй тайм вообще жуть, ну не мотивированная команда и конечно финиш чемпионата провалили, но уверен после перерыва мы увидим другую игру ...

      0
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      Рейтинг: +14018

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Даже не финиш, а всю весну провалили. Все таки центра и креатива нет у нас. Некому создавать моменты. Увы Титовы и Алексы не появляются.

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      Рейтинг: +10

      yuthgfuty 8 часов назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей
      советую сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Сам там беру прогнозы уже с 2015 года так что все проверенно, НЕ ОБМАН!

      0
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      Рейтинг: +4753

      fakeid > yuthgfuty 8 часов назад

      иди нахер. стыдно за спартак!

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