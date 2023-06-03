«Крылья Советов» – «Спартак»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ

«Крылья Советов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
- Начало – в 17:00 мск.
- «Крылья» занимают 13-е место в таблице РПЛ и попытаются выбраться из зоны стыков.
- «Спартак» идет на 3-й строчке и претендует на медали.
Крылья Советов: Фролов, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Гарре, Шитов.
Спартак: Максименко, Денисов, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Промес.
Источник: сайт РПЛ