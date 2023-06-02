Хави назвал лучшего игрока в истории

Главный тренер «Барселоны» Хави считает нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Лео – прирожденный лидер, который прекрасно адаптируется к обстоятельствам. Будучи в «Барселоне», Месси стал лучшим игроком в истории», – считает Хави.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.

«Аль-Хиляль» готов заплатить ему 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.

Также к форварду есть интерес в АПЛ и от «Барселоны».

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