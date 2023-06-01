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    Агент Селюк назвал самую большую ошибку «Динамо»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал «Динамо» за продление контракта с форвардом Федором Смоловым.

    «Продление контракта со Смоловым считаю самой большой ошибкой «Динамо». Человеку платят 1,5 миллиона евро, а он забил четыре гола, остальные с пенальти.

    Он не нужен «Динамо». Из-за таких подписаний они и находятся там, где находятся.

    По «Локомотиву» и другим клубам мы знаем, что Смолов в раздевалке ничего не приносит. Он перетягивает на себя, тормозит атаки», – сказал Селюк.

    • Смолову 33 года.
    • С ним продлили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче этого сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2023 22:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101623

      zigbert 21 час назад

      Просто надо больше игрового времени давать Тюкавину а Смолов для ротации пригодится.

      1
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 2 июня, 10:46

      Дзюбу значит можно подписывать, а Смолова нет они одинаково много пользы не принесут, но на сезон ещё могут пригодиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      Алексей З 2 июня, 07:30

      Селюк и Динамо, с запашком история. Любое решение клуба он будет критиковать.
      Тренера меняются , но у любого Смолов в основе, они все слепые ?

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      Рейтинг: +5642

      neim 2 июня, 07:07

      В данном случае Селюк на 100% прав. Федька тащит одеяло на себя с самого момента возвращения в Динамо.
      Без него, моложежь наколотила бы не меньше голов, а может даже и больше, чем с ним.

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      Рейтинг: +14956

      Алексей З > neim 2 июня, 07:34

      Где эти колотильщики, кто из них хотя бы на том же уровне играет как год назад ? Отстой и деградация полная.

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      Рейтинг: +2497

      моэм 2 июня, 07:02

      Брюзжание Селюка можно понять ....Динамо отвергло "его" игрока .

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