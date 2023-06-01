Агент Селюк назвал самую большую ошибку «Динамо»

Просто надо больше игрового времени давать Тюкавину а Смолов для ротации пригодится.
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал «Динамо» за продление контракта с форвардом Федором Смоловым.
«Продление контракта со Смоловым считаю самой большой ошибкой «Динамо». Человеку платят 1,5 миллиона евро, а он забил четыре гола, остальные с пенальти.
Он не нужен «Динамо». Из-за таких подписаний они и находятся там, где находятся.
По «Локомотиву» и другим клубам мы знаем, что Смолов в раздевалке ничего не приносит. Он перетягивает на себя, тормозит атаки», – сказал Селюк.
- Смолову 33 года.
- С ним продлили контракт по схеме «1+1».
- Нападающий забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче этого сезона.