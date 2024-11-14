Селюк назвал клуб, куда его просили устроить Дзюбу

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что на него выходил представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман.

«Дзюба считает, что ему никто не нужен, но почему-то всегда от его лица выступает некий Леонид Гольдман, который, кстати, звонил мне, чтобы Артем перешел в «Химки». Не сам Артем звонил, а Гольдман.

Если Артем считает, что он талантливый футболист, который мог играть в Европе, мог достичь определенного уровня, если он считает, что у него великая карьера, но заканчивает ее в «Акроне», а на любом стадионе на него плюют, поносят и обзывают – ну, не знаю.

Я считаю, что гораздо лучше карьера у Франческо Тотти, который играл в одной команде, перед ним преклоняются все болельщики, уважает вся страна», – сказал Селюк.

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