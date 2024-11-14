Селюк: «Дзюба прав, что агенты в России – зло»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на критику нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в адрес агентов.

«В чем-то обиженный... Нужно каждое высказывание рассматривать в определенном контексте. Некоторые вещи он говорит правильные, включая то, что агенты в России – зло. Только 10 процентов тех, кто переживает за карьеру футболистов. Большинство думают только о том, как взять деньги.

Я не вижу пока реальных переходов, когда делается карьера. Только переходит футболист в условный «Ростов», его сразу в сборную запихнули и ценник 5 миллионов стал, а он и 500 тысяч не стоит», – сказал Селюк.

Ранее Артeм Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что все агенты в российском футболе – это зло.

Форвард по ходу карьеры выступал в одном иностранном клубе – турецком «Адана Демирспор», где провел полгода.

Агентские функции для Дзюбы сейчас выполняет его друг Леонид Гольдман.

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