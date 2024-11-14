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    Селюк: «Дзюба прав, что агенты в России – зло»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на критику нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в адрес агентов.

    «В чем-то обиженный... Нужно каждое высказывание рассматривать в определенном контексте. Некоторые вещи он говорит правильные, включая то, что агенты в России – зло. Только 10 процентов тех, кто переживает за карьеру футболистов. Большинство думают только о том, как взять деньги.

    Я не вижу пока реальных переходов, когда делается карьера. Только переходит футболист в условный «Ростов», его сразу в сборную запихнули и ценник 5 миллионов стал, а он и 500 тысяч не стоит», – сказал Селюк.

    • Ранее Артeм Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что все агенты в российском футболе – это зло.
    • Форвард по ходу карьеры выступал в одном иностранном клубе – турецком «Адана Демирспор», где провел полгода.
    • Агентские функции для Дзюбы сейчас выполняет его друг Леонид Гольдман.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (1)
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    рылы
    1731578329
    ну так не секрет об откатах, когда агент договаривается с тренером, чтобы его клиент получил вызов в сборную. это автоматом повышает цену на игрока в разы. а потом приходит зенит или спартак с предложением за 3 ляма - а им такие: десять! молодой, перспективный, паспортист, СБОРНИК, им реал интересовался. ну и что, что он стоит 2 - мы хотим 10! особенно вызовом в сборную раньше промышляла одна усатая падла, чьи следы сейчас теряются где-то в казахстане. при нём вызов в сборную получили свыше 100 футболистов, из которых на поле вышел всего 71 игрок. за несколько лет примерно 50 футболистов возили как ценный багаж, за откаты, на поле их никто и не собирался выпускать.
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