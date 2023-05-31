15 игроков могут уйти из «Челси» летом

«Челси» планирует устроить чистку состава в летнее трансферное окно.

Из лондонского клуба могут уйти от 10 до 15 футболистов. По информации Daily Mail, «Челси» покинут Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди и Каллум Хадсон-Одои. Будущее Калиду Кулибали, Сесара Аспиликуэты и Н'Голо Канте еще не определено.

Некоторые клубы также проявляют интерес к Матео Ковачичу, Конору Галлахеру, Трево Чалобе, Рубену Лофтусу-Чику и Мэйсону Маунту.

«Челси» хочет получить за всех игроков почти 325 миллионов евро. Клуб потратил на них 309 миллионов.