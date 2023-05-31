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    15 игроков могут уйти из «Челси» летом

    «Челси» планирует устроить чистку состава в летнее трансферное окно.

    Из лондонского клуба могут уйти от 10 до 15 футболистов. По информации Daily Mail, «Челси» покинут Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди и Каллум Хадсон-Одои. Будущее Калиду Кулибали, Сесара Аспиликуэты и Н'Голо Канте еще не определено.

    Некоторые клубы также проявляют интерес к Матео Ковачичу, Конору Галлахеру, Трево Чалобе, Рубену Лофтусу-Чику и Мэйсону Маунту.

    «Челси» хочет получить за всех игроков почти 325 миллионов евро. Клуб потратил на них 309 миллионов.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14534

      Skull_Boy 18 минут назад

      Смешно, если учитывать, что они лавочники и реальную цену только можно срубить на хорвате

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