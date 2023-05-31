В «Балтике» рассказали о задаче клуба на первый сезон в РПЛ за 25 лет

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о задачах команды в РПЛ.
«Надо реалистично смотреть на вещи. Понятно, что чемпионами в первом сезоне мы вряд ли станем. Но в то же время мы однозначно не хотим быть командой-лифтом, хотим, выйдя в РПЛ, остаться там надолго, развиваться и стать чем-то неотъемлемым для лиги.
Будем стараться финишировать в середине таблицы», – сказал Волженкин.
- «Балтика» заняла второе место в Первой лиге.
- Клуб из Калининграда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.
Источник: «Чемпионат»