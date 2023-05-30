Месси получил только одно конкретное предложение – не от «Барселоны»

Будущее нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси остается неопределенным.

Аргентинец намерен определиться с новой командой в ближайшие дни, но пока у него лишь одно конкретное предложение.

«Аль-Хиляль» готов подписать 35-летнего футболиста и сделать его самым высокооплачиваемым в мире.

«Барселона» пока ничего не предлагала Месси, поскольку все еще не решила финансовые проблемы.

Форвард ждал официальные переговоры с родным клубом, но у него есть сомнения, что каталонцы вообще смогут оформить его переход.