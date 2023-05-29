Сборная Бразилии будет ждать Анчелотти

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес не отказывается от идеи пригласить Карло Анчелотти.

Итальянец, вероятно, останется в «Реале» до лета 2024 года, после чего его снова позовут в сборную Бразилии.

Президент CBF хочет, чтобы Анчелотти готовил национальную команду к чемпионату мира 2026 года.