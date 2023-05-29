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  • Ракицкому разбили бровь в драке, «Зенит» хочет купить Пиняева, важное решение Месси и другие новости

Ракицкому разбили бровь в драке, «Зенит» хочет купить Пиняева, важное решение Месси и другие новости

29 мая 2023, 01:42

«Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» (4:2), «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

«Зенит» ищет вратаря, который хорошо играет ногами: известен главный кандидат.

Огненный чемпионский матч «Шахтера»: массовая драка, шесть удалений, Ракицкому разбили бровь мощным хуком.

Хаджи назвал игрока, которого выгнал бы из «Спартака».

Абаскаль ответил, уйдет ли летом из «Спартака».

«Зенит» хочет купить Пиняева за 600 миллионов рублей.

Абаскаль назвал сына русским именем.

Президент «Баварии» объяснил отставку Кана сразу после чемпионства.

Месси принял окончательное решение, продлевать ли контракт с «ПСЖ».

Поведение Киммиха после чемпионства «Баварии» расценили как прощание.

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Источник: «Бомбардир»
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