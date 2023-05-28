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  • РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и остался на 3-м месте

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и остался на 3-м месте

28 мая 2023, 16:00
147

«Спартак» в 29-м туре РПЛ не смог победить дома «Пари НН». Команды не забили друг другу.

Москвичи перед последним туром на одно очко отстают от идущего на втором месте ЦСКА В 30-м туре «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА – с «Ростовом».

«Пари НН» по-прежнему в зоне переходных матчей.

У «Спартака» в последних пяти встречах одна победа. То же самое у «Пари НН».

«Спартак» еще ни разу не побеждал «Пари НН» дома.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Пари НН – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак
Комментарии (147)
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ilichkadr
1685278945
Свинота опять насвинячила, и как обычно, самой себе.
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Кинстифа
1685279127
Позорище красно белое!!!! Вам уродам все дали. чтобы за 2 место бороться. а вы даже команду, которая одной ногой в стыках обыграть не можете!!!!!
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R_a_i_n
1685279233
Нижегородцы дотерпели. Спартак коненчно обязан был побеждать. Грусть,печаль тоска...
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rash1959
1685279312
После такого, победа над конявыми пошла насмарку. Открытая дорога к серебру, всё в ваших руках, и всё в помойку.
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BVG4
1685279321
без липовой пенки в чужие ворота - ну не куды поросям....
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Эном айс
1685279566
Знаменитые нижегородские баранки от Юрана. Вкусно. Сытно.
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oyabun
1685279648
ЦСКА вчера прислал приглашение Спартаку - "Парни, у нас осечка вышла, давайте, обходите нас!". И казалось бы - ну всё для этого есть. И соперник очевидный аутсайдер и остутствие полного лазарета, почти все в строю. Выбирай кем обыгрывать. Но нет! Нафига это спартаковцам? Ну не 2-е, так 3-е место. Для них без разницы. Тот случай когда ничья равна поражению. Или действительно только злой Соболев способен завести команду? А его нет и надолго.
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BVG4
1685280561
Осмотрев поле после матча, работники стадиона написали жалобу на Зобнина! Две ямы по полметра глубиной в газоне вырыл тот рукой, изображая предсмертные муки и конвульсии после столкновений с соперниками. Как выжил профессиональный симулянт, ум не воспринимает! После такой судороги если не морг, то явная реанимация или месяц искусственной комы....
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ivany4
1685281201
В перерыве написал, что у Спартака сквозит самоуверенность. Вот этот "сквозняк" и не дал нужного результата. Если команда не способна реализовывать моменты, то говорить о результатах не приходится. Внешне кажется старание, но в подтексте - еще успеем, мы можем, мы мастера. Для Абаскаля - сезон хороший. В первый год и быть в тройке, со всеми "перепитиями" - дорогого стоит. Думал, что он уйдет глядя на все безобразие в РПЛ. Но если останется и избавиться от "нерадивых" игроков, то толк будет. Для КДК, Соболев начал репитировать танец Майкла Джексона с лунной походкой!))) Как вам такое, ЭСК?!?!?!
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BVG4
1685298458
Чет Заремба до сей поры! молчит в тряпочку! Даже про судеек и ВАР ни гу-гу! Занята наверное....
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