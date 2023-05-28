«Спартак» в 29-м туре РПЛ не смог победить дома «Пари НН». Команды не забили друг другу.
Москвичи перед последним туром на одно очко отстают от идущего на втором месте ЦСКА В 30-м туре «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», ЦСКА – с «Ростовом».
«Пари НН» по-прежнему в зоне переходных матчей.
У «Спартака» в последних пяти встречах одна победа. То же самое у «Пари НН».
«Спартак» еще ни разу не побеждал «Пари НН» дома.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Спартак (Москва) – Пари НН – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
Источник: «Бомбардир»