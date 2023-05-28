Президент «Баварии» объяснил отставку Кана сразу после чемпионства

Герберт Хайнер, президент «Баварии», прокомментировал отставку генерального директора Оливера Кана. Его уволили сразу после чемпионского матча с «Кельном» (2:1).
«Решение по Кану было нелегким. Оно было принято в связи с общим развитием ситуации.
Благодарим Кана за преданность делу, идеи и все, что мы добились вместе. Он всегда будет важной частью «Баварии», – сказал Хайнер.
- Помимо Кана уволен спортивный директор Хасан Салихамиджич.
- «Бавария» оформила титул только в последнем туре впервые за 23 года.
- По ходу сезона в «Баварии» была тренерская отставка – Юлиана Нагельсмана сменил Томас Тухель.
Источник: официальный сайт «Баварии»