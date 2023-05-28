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    • Президент «Баварии» объяснил отставку Кана сразу после чемпионства

    Президент «Баварии» объяснил отставку Кана сразу после чемпионства

    Герберт Хайнер, президент «Баварии», прокомментировал отставку генерального директора Оливера Кана. Его уволили сразу после чемпионского матча с «Кельном» (2:1).

    «Решение по Кану было нелегким. Оно было принято в связи с общим развитием ситуации.

    Благодарим Кана за преданность делу, идеи и все, что мы добились вместе. Он всегда будет важной частью «Баварии», – сказал Хайнер.

    • Помимо Кана уволен спортивный директор Хасан Салихамиджич.
    • «Бавария» оформила титул только в последнем туре впервые за 23 года.
    • По ходу сезона в «Баварии» была тренерская отставка – Юлиана Нагельсмана сменил Томас Тухель.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2453

      Maxi_7 1 час назад

      Слишком темпераментные были они на пару с Салихамиджичем, уверен, что они были преданы клубу всем сердцем, но для управленцев это не самое лучшее качество, как результат - было множество эмоциональных и откровенно поспешных решений, уходы на принципы и т.д., главной ошибкой из которых я считаю всё-таки тот момент, когда они посрались с Фликом, в результате чего он ушёл, это был топовый тренер, с ним, а также Лёвой, Алабой и другими ушедшими Бавария была бы по-прежнему главным фаворитом на все трофеи в каждом сезоне. Надеюсь Мюнхенцы ещё найдут себя и переорганизуются, хочу видеть их реальной силой на европейской арене.

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