Президент «Баварии» объяснил отставку Кана сразу после чемпионства

Герберт Хайнер, президент «Баварии», прокомментировал отставку генерального директора Оливера Кана. Его уволили сразу после чемпионского матча с «Кельном» (2:1).

«Решение по Кану было нелегким. Оно было принято в связи с общим развитием ситуации.

Благодарим Кана за преданность делу, идеи и все, что мы добились вместе. Он всегда будет важной частью «Баварии», – сказал Хайнер.