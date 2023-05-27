«Бавария» уволила Кана и Салихамиджича сразу после 11-го чемпионства подряд – клуб подтвердил

Ведущие немецкие спортивные медиа сообщили об отставке генерального директора «Баварии» Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Их уволили сразу после матча 34-го тура Бундеслиги против «Кельна», по итогам которого баварцы выиграли 11-е чемпионство подряд.

«Бавария» оформила титул только в последнем туре впервые за 23 года.

По ходу сезона в «Баварии» была тренерская отставка – Юлиана Нагельсмана сменил Томас Тухель.

Баварцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

UPD. Через несколько минут пресс-служба «Баварии» подтвердила увольнение Кана и Салихамиджича.