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    • «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича сразу после 11-го чемпионства подряд – клуб подтвердил

    «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича сразу после 11-го чемпионства подряд – клуб подтвердил

    Ведущие немецкие спортивные медиа сообщили об отставке генерального директора «Баварии» Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

    Их уволили сразу после матча 34-го тура Бундеслиги против «Кельна», по итогам которого баварцы выиграли 11-е чемпионство подряд.

    • «Бавария» оформила титул только в последнем туре впервые за 23 года.
    • По ходу сезона в «Баварии» была тренерская отставка – Юлиана Нагельсмана сменил Томас Тухель.
    • Баварцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

    UPD. Через несколько минут пресс-служба «Баварии» подтвердила увольнение Кана и Салихамиджича.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 20:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +292

      KLINSI 33 минуты назад

      И тухлого вмести с ними, и неустойку с их же кармана.

      0
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      Рейтинг: +38

      Пингвины Антарктиды 50 минут назад

      А Тухелю повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      vaisboston 2 часа назад

      Кто их уволил ? Кто там хозяин?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3552

      momwig_ > vaisboston 1 час назад

      The Board. Не? Не понятно?..

      0
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