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  • «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича сразу после 11-го чемпионства подряд – клуб подтвердил

«Бавария» уволила Кана и Салихамиджича сразу после 11-го чемпионства подряд – клуб подтвердил

27 мая 2023, 20:21
2

Ведущие немецкие спортивные медиа сообщили об отставке генерального директора «Баварии» Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Их уволили сразу после матча 34-го тура Бундеслиги против «Кельна», по итогам которого баварцы выиграли 11-е чемпионство подряд.

  • «Бавария» оформила титул только в последнем туре впервые за 23 года.
  • По ходу сезона в «Баварии» была тренерская отставка – Юлиана Нагельсмана сменил Томас Тухель.
  • Баварцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

UPD. Через несколько минут пресс-служба «Баварии» подтвердила увольнение Кана и Салихамиджича.

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Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (2)
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Пингвины Антарктиды
1685211050
А Тухелю повезло
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KLINSI
1685212105
И тухлого вмести с ними, и неустойку с их же кармана.
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