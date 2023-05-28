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    • РПЛ. «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» (4:2) при Дзюбе-капитане

    РПЛ. «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» (4:2) при Дзюбе-капитане

    «Локомотив» в 29-м туре РПЛ победил на выезде «Динамо». Хозяева вели в счете, но преимущество упустили.

    Федор Смолов на 40-й минуте промахнулся с пенальти.

    «Динамо» осталось на седьмом месте, «Локомотив» – на девятом.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тикнизян, 45+1; 1:1 – Смолов, 45+4 (с пенальти); 2:1 – Сазонов, 55; 2:2 – Глушенков, 63; 2:3 – Ненахов, 77; 2:4 – Изидор, 88.

    Нереализованные пенальти: Смолов, 40 – нет.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +11678

      alex1951 21 минуту назад

      Фиолетово...Скучный Чемп. Никому уже ничего не надо..Просто доигрывают....Варятся в собственном соку...Тоска..

      0
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      Рейтинг: +17584

      Garrincha58 1 час назад

      им бы вместо Дзюбы скажем Тюкавина и было бы ОГО-ГО Дзюба просто ходит по полю и толку от него уже немного да бывает и его прорвёт но уже всё реже и реже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18437

      DVOK68 1 час назад

      Паровозные разогнались!Маленько поздновато,правда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14891

      Алексей З 1 час назад

      Хорош состав у Локо, есть чему позавидовать.
      В следущем сезоне могут замахнуться на серьёзные дела.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5634

      neim 1 час назад

      Заслуженно одержал ...

      1
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      Рейтинг: +21500

      derrik2000 1 час назад

      Предполагается, что Локо Галактионова будет в следующем сезоне О-ГО-ГО!)

      3
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      ...
      Рейтинг: +8009

      BarStep > derrik2000 1 час назад

      Ровно год назад предполагалось, что Динамо Шварца будет в следующем сезоне О-ГО-ГО!))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21500

      derrik2000 > BarStep 1 час назад

      Ключевые слова "Динамо ШВАРЦА".)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13988

      R_a_i_n > BarStep 1 час назад

      Помню, так и было. Много на бомбе лесных слов Шварцу писали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8009

      BarStep > derrik2000 1 час назад

      Нее,
      ключевое здесь =предполагается= ))

      Хочешь рассмешить Бога - ... дальше знаешь

      1
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      Рейтинг: +2943

      фанат джигурды 1 час назад

      Всех Красно-Зелёных с победой!!!

      Матч вышел увлекательным. Когда я увидел составы- сразу понял, что голов будет много. Неплохой матч Ненахова: он хотел забить и хоть и с чужой помощью, но забил. Изидор снова забил выйдя на замену. Дзюба и Куликов исправились голевыми пасами за свои косяки. Глушенков зарядил просто здорово.

      Очень жаль, что поганая немчура изгадила больше половины сезона((((((

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      Рейтинг: +34561

      VVM1964 > фанат джигурды 1 час назад

      Что за манера профессиональные качества привязывать к национальности ... ?(

      0
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      ...
      Рейтинг: +308

      RedMaksim97 > фанат джигурды 1 час назад

      Epat' spartak epat'

      1
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      ...
      Рейтинг: +34561

      VVM1964 > RedMaksim97 1 час назад

      Ты пьян ???(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +2943

      фанат джигурды > VVM1964 1 час назад

      Если бы они были французами, то написал бы французы.
      Если бы были египтянами- написал бы египтяне.

      Или что? К чему сей посыл?

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      Рейтинг: +2943

      фанат джигурды > RedMaksim97 1 час назад

      Это тебе на другую ветку.

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      Рейтинг: +34561

      VVM1964 > фанат джигурды 29 минут назад

      Думаю, что профессиональные качества человека не должны отождествляться с национальностью... Всё равно, что ты написал бы - "Очень жаль, что поганый "курносый" изгадил..." ну или толстый, близорукий, брюнет, ... - не претендую на "законодателя мод" на бомбардире, но почему бы не отойти от этого...??? Это так - размышления... ( без обид )

      0
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      Рейтинг: +7102

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну это просто праздник какой то (с) С победой !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34561

      VVM1964 1 час назад

      Можно только порадоваться за Локомотив, при таком финише чемпионата !!! Это не Локомотив, а бронепоезд какой-то !!!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7102

      Красногорск_Фан > VVM1964 1 час назад

      кочегаров наконец поменяли. А уголь в топке оказался отличный )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +34561

      VVM1964 > Красногорск_Фан 1 час назад

      "Вангую", что всё таки в верхней восьмерке будут, а это уже ... как-то, для команды которую по итогам первого круга чуть ли не ФНЛ отправляли и НЕ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7117

      Semenycch 1 час назад

      Артем последний из Могикан учеников Великого Беского. И сейчас он выделяется игровыми качествами и эмоциональными. Он прекрасный капитан, только немного излишне эмоциональный.

      0
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      Рейтинг: +34561

      VVM1964 > Semenycch 1 час назад

      "Излишне эмоциональный" - НУ ОЧЕНЬ скромная, мягкая и предвзятая оценка человеческих качеств и характеристик ... ВСЕМ ИЗВЕСТНОГО ДРОЧЕРА !!! )))

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      ...
      Рейтинг: +5634

      neim > neim 1 час назад

      Ну а про "Великого Беского" так вообще шедевр ))).

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      Рейтинг: +14891

      Алексей З > Semenycch 1 час назад

      Артём ученик Беского ?
      Его родители " струганули " когда Бесков уже Спартак покинул, вы ничего не попутали ?

      1
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      Рейтинг: +13988

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      Таблетки ешь раза в два чаще ,чем доктор прописал...

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