«Локомотив» в 29-м туре РПЛ победил на выезде «Динамо». Хозяева вели в счете, но преимущество упустили.

Федор Смолов на 40-й минуте промахнулся с пенальти.

«Динамо» осталось на седьмом месте, «Локомотив» – на девятом.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Тикнизян, 45+1; 1:1 – Смолов, 45+4 (с пенальти); 2:1 – Сазонов, 55; 2:2 – Глушенков, 63; 2:3 – Ненахов, 77; 2:4 – Изидор, 88.

Нереализованные пенальти: Смолов, 40 – нет.

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