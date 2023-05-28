Примера. «Барселона» победила «Мальорку» (3:0) в последнем матче перед реконструкцией «Камп Ноу», «Атлетико» обыграл «Сосьедад» (2:1)

«Барселона», досрочный чемпион Примеры, победила в 37-м туре «Мальорку». Дубль у Ансу Фати, который близок к переходу в «Арсенал».

Это был последний матч на «Камп Ноу» перед реконструкцией. Она продлится до ноября 2024 года. «Барса» до этого времени будет играть на Олимпийском стадионе.

В другой встрече «Атлетико» победил дома «Реал Сосьедад». Мадридцы перед последним туром претендуют на серебро, но отстают от «Реала» на одно очко.

Испания. Примера. 37-й тур

Барселона – Мальорка – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фати, 1; 2:0 – Фати, 24; 3:0 – Гави, 70.

Удаления: нет – Ндиайе, 14.

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 37; 2:0 – Молина, 73; 2:1 – Сорлот, 88.

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