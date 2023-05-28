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    Тухель ответил, что омрачает чемпионство «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал накануне завоеванное чемпионство, после которого сразу уволили двух руководителей клуба.

    • После чемпионского матча с «Кельном» «Бавария» уволила генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

    «Хасан и Оливер позвонили мне в марте и убедили меня прийти в клуб. А я убеждал своих помощников. Кан и Салихамиджич сыграли важную роль в том, что я здесь.

    Вместо празднования мы концентрируемся на политической проблеме. Она омрачает наше чемпионство. Это был не тот сезон, которым мы можем быть довольными», – сказал Тухель, чьи слова приводит твиттер Bayern & Germany.

    • «Бавария» впервые за 23 года оформила титул только в последнем туре.
    • Тухель в марте сменил Юлиана Нагельсмана.

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    Источник: «Бомбардир»

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