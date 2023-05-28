«Бавария» выиграла Бундеслигу, «Рубин» – Первую лигу, у «Зенита» появится Зал славы и другие новости

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АПЛ определила лучшего игрока сезона-2022/23.

«Ты разносишь меня в щепки как мортира»: Соболев трогательно поздравил жену с днем рождения.

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Игроки тульского «Арсенала» грозятся бойкотом последнего матча сезона.

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