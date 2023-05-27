«Бавария» не только уволила Кана сразу после чемпионского матча, но и запретила ему праздновать с командой

Кан легенда,правда не знаю что они там начудили)))
«Бавария» уволила генерального директора Оливера Кана сразу после чемпионского матча с «Кельном» (2:1). Пост об этом Кан написал в социальной сети.
«Поздравляю ребят. Я же говорил, что надо отдаваться до конца. Горжусь вами.
Я хотел бы отпраздновать с вами, но, к сожалению, клуб мне запретил. С нетерпением жду нового сезона, в котором «Бавария» не только станет чемпионом 12-й раз подряд!» – написал Кан.
- Вместе с Каном уволен спортивный директор Хасан Салихамиджич.
- Впервые за 23 года «Бавария» оформила чемпионство только в последнем туре.
- В марте «Баварию» возглавил Томас Тухель вместо Юлиана Нагельсмана.