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    • «Бавария» не только уволила Кана сразу после чемпионского матча, но и запретила ему праздновать с командой

    «Бавария» не только уволила Кана сразу после чемпионского матча, но и запретила ему праздновать с командой

    «Бавария» уволила генерального директора Оливера Кана сразу после чемпионского матча с «Кельном» (2:1). Пост об этом Кан написал в социальной сети.

    «Поздравляю ребят. Я же говорил, что надо отдаваться до конца. Горжусь вами.

    Я хотел бы отпраздновать с вами, но, к сожалению, клуб мне запретил. С нетерпением жду нового сезона, в котором «Бавария» не только станет чемпионом 12-й раз подряд!» – написал Кан.

    • Вместе с Каном уволен спортивный директор Хасан Салихамиджич.
    • Впервые за 23 года «Бавария» оформила чемпионство только в последнем туре.
    • В марте «Баварию» возглавил Томас Тухель вместо Юлиана Нагельсмана.

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    Источник: твиттер Оливера Кана

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    27.05.2023 22:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +120

      BoevStas1 2 часа назад

      Кан легенда,правда не знаю что они там начудили)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4347

      mutabor0992 2 часа назад

      Что такого натворил бульдог?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      vaisboston 2 часа назад

      Нехорошо.с

      0
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