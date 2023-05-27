«Бавария» не только уволила Кана сразу после чемпионского матча, но и запретила ему праздновать с командой

«Бавария» уволила генерального директора Оливера Кана сразу после чемпионского матча с «Кельном» (2:1). Пост об этом Кан написал в социальной сети.

«Поздравляю ребят. Я же говорил, что надо отдаваться до конца. Горжусь вами.

Я хотел бы отпраздновать с вами, но, к сожалению, клуб мне запретил. С нетерпением жду нового сезона, в котором «Бавария» не только станет чемпионом 12-й раз подряд!» – написал Кан.