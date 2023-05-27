⚡️ «Бавария» выиграла 11-е чемпионство подряд

Вот это последний тур в Бундеслиге. А ведь Дортмунду всего то надо было победить середняка лиги. Правда и Бавария сумела забить победный гол лишь на последних минутах. Все висело на волоске.
Баварию с победой в Бундеслиге!
«Бавария» в последнем туре Бундеслиги оформила чемпионство. Оно стало для мюнхенцев 11-м подряд.
Титул стал возможен после победы «Баварии» над «Кельном» (2:1) и ничьей «Боруссии» Д с «Майнцем» (2:2).
- Баварцы выигрывают Бундеслигу с 2013 года.
- Это 33-е чемпионство для команды.
- По ходу сезона «Баварию» вместо Юлиана Нагельсмана возглавил Томас Тухель.