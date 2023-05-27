⚡️ «Бавария» выиграла 11-е чемпионство подряд

«Бавария» в последнем туре Бундеслиги оформила чемпионство. Оно стало для мюнхенцев 11-м подряд.

Титул стал возможен после победы «Баварии» над «Кельном» (2:1) и ничьей «Боруссии» Д с «Майнцем» (2:2).