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    ⚡️ «Бавария» выиграла 11-е чемпионство подряд

    «Бавария» в последнем туре Бундеслиги оформила чемпионство. Оно стало для мюнхенцев 11-м подряд.

    Титул стал возможен после победы «Баварии» над «Кельном» (2:1) и ничьей «Боруссии» Д с «Майнцем» (2:2).

    • Баварцы выигрывают Бундеслигу с 2013 года.
    • Это 33-е чемпионство для команды.
    • По ходу сезона «Баварию» вместо Юлиана Нагельсмана возглавил Томас Тухель.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101567

      zigbert 3 минуты назад

      Вот это последний тур в Бундеслиге. А ведь Дортмунду всего то надо было победить середняка лиги. Правда и Бавария сумела забить победный гол лишь на последних минутах. Все висело на волоске.
      Баварию с победой в Бундеслиге!

      0
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      Рейтинг: +12527

      DeStar 2 часа назад

      не было сомнения что БД уступит чемпионство баварии)
      не вырос еще тот, кто посмел бы

      иначе игру БД на уровне моего класса 9-10 объяснить не могу)

      0
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      Рейтинг: +1858

      Fialet 2 часа назад

      Это ж надо так Дортмунду обосраться, всё было в их руках.

      0
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      Рейтинг: +914

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      Карма Дортмунда.

      0
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      Рейтинг: +17581

      Garrincha58 3 часа назад

      да пофиг кто там у немчуров выиграл не навижу этих фаш......

      0
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      Рейтинг: +1004

      7:1 > Garrincha58 3 часа назад

      тарасофская логика. нынешнее поколение здесь при чём?

      1
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      Рейтинг: +88

      vaisboston > Garrincha58 3 часа назад

      Дядька рождения 2008 ))), сходи к психиатру. У тебя с мозгами непорядок.

      1
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      Рейтинг: +916

      kliker 3 часа назад

      Не смотрю бундеслигу, но последние пару матчей Дортмунда посмотрел. Дортмунд - колченогое сборище, играют ужасно, не понимаю, как такая недокоманда могла претендовать на чемпионство.

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      Рейтинг: +4669

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Во, интрижище, прям как вишенка на торте)
      А там ничем не мотивированные команды сражались как лев, а когда проигрывали, будто проигрывали корову.

      2
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      Рейтинг: +94

      paketiwe > Бомбардиръ 3 часа назад

      Я думаю, что там очень и очень мотивированы были обе команды. Кёльн со стороны Боруссии и Майнц со стороны Баварии. Уж явно не дураки работают в структурах БД и Баварии, наверняка какие-нибудь "подарки" были обещаны за победы.

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