Игроки тульского «Арсенала» грозятся бойкотом последнего матча сезона

В тульском «Арсенале» задержки по зарплате достигли 3,5 месяца. Футболисты недовольны.
Игроки в случае отсутствия подвижек в ближайшие дни оставили за собой право бойкотировать заключительный матч сезона против «СКА-Хабаровска» на выезде.
По информации источника, погашение долгов должно начаться на следующей неделе.
- У «Арсенала» до сих пор нет лицензии на следующий сезон Первой лиги.
- Туляки в прошлом сезоне были в РПЛ.
- Перед последним туром Первой лиги «Арсенал» занимает 12-е место.
Источник: Metaratings