Игроки тульского «Арсенала» грозятся бойкотом последнего матча сезона

В тульском «Арсенале» задержки по зарплате достигли 3,5 месяца. Футболисты недовольны.

Игроки в случае отсутствия подвижек в ближайшие дни оставили за собой право бойкотировать заключительный матч сезона против «СКА-Хабаровска» на выезде.

По информации источника, погашение долгов должно начаться на следующей неделе.