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    • Игроки тульского «Арсенала» грозятся бойкотом последнего матча сезона

    Игроки тульского «Арсенала» грозятся бойкотом последнего матча сезона

    В тульском «Арсенале» задержки по зарплате достигли 3,5 месяца. Футболисты недовольны.

    Игроки в случае отсутствия подвижек в ближайшие дни оставили за собой право бойкотировать заключительный матч сезона против «СКА-Хабаровска» на выезде.

    По информации источника, погашение долгов должно начаться на следующей неделе.

    • У «Арсенала» до сих пор нет лицензии на следующий сезон Первой лиги.
    • Туляки в прошлом сезоне были в РПЛ.
    • Перед последним туром Первой лиги «Арсенал» занимает 12-е место.

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    Источник: Metaratings

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    27.05.2023 22:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 часа назад

      С такой игрой, когда сливают каждый раз, плюют на болельщиков, нет результатов за что вам платить зарплату.... по закону вы её все равно получите, а вот просранный сезон уже не исправить. Аджоев виновен в данной ситуации, несёт основную вину. Нужна реформа команды, без этого Арсенал исчезнет.... научитесь зарабатывать, профессионалы, а не тратить выпрошенные у спонсоров деньги.

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      Рейтинг: +1957

      Suvorov51 2 часа назад

      Правильно сделают, ну сколько можно терпеть Гурамчика, полный развал, пора опять во вторую, а что делать, надо начинать с ноля, все что было годами накоплено, все просрали, очень жаль, думаю будут сделаны правильные выводы руководством

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      Рейтинг: +4222

      Ziklop 2 часа назад

      сыграйте игру и вас пошлют ещё на три месяца.

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