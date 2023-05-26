Канделаки посоветовала «Аль-Насру» нового тренера вместо Зидана

Тина Канделаки отреагировала на новость об отказе Зинедина Зидана работать в «Аль-Насре».

«Зинедин Зидан отказался потренировать саудовский «Аль-Наср» – клуб, в котором играет Криштиану Роналду. За два года работы ему предлагали 150 миллионов евро.

Сперва может показаться удивительным, что такой щедрый и недолгий контракт был отклонен человеком, который уже два года сидит без работы, но Зидан всегда был очень разборчив.

Всe-таки он единственный тренер в истории, который взял три Лиги чемпионов подряд. Француз до этого отказал даже Манчестер Юнайтед, найдя состояние клуба недостаточным для реализации своих амбиций.

А арабы пусть поищут другого тренера, у нас как раз без дела сидит замечательный Леонид Слуцкий«, – написала Канделаки в своем телеграм-канале.