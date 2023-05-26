Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Канделаки посоветовала «Аль-Насру» нового тренера вместо Зидана

    Канделаки посоветовала «Аль-Насру» нового тренера вместо Зидана

    Тина Канделаки отреагировала на новость об отказе Зинедина Зидана работать в «Аль-Насре».

    «Зинедин Зидан отказался потренировать саудовский «Аль-Наср» – клуб, в котором играет Криштиану Роналду. За два года работы ему предлагали 150 миллионов евро.

    Сперва может показаться удивительным, что такой щедрый и недолгий контракт был отклонен человеком, который уже два года сидит без работы, но Зидан всегда был очень разборчив.

    Всe-таки он единственный тренер в истории, который взял три Лиги чемпионов подряд. Француз до этого отказал даже Манчестер Юнайтед, найдя состояние клуба недостаточным для реализации своих амбиций.

    А арабы пусть поищут другого тренера, у нас как раз без дела сидит замечательный Леонид Слуцкий«, – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
    • Слуцкий ушел из «Рубина» в ноябре 2022 года. При нем казанцы вылетели из РПЛ.
    • Сообщалось, что у экс-тренера сборной России есть предложения на Кипре и в Турции.

    Новости по теме
    «Бытие предателя не приведет к счастливой жизни»: Канделаки высказалась об отстранении Винер
    Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень» 6
    «Прекрасное шоу международного уровня». Канделаки – о Суперкубке России 2
    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 