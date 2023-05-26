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Канделаки посоветовала «Аль-Насру» нового тренера вместо Зидана

26 мая 2023, 18:36

Тина Канделаки отреагировала на новость об отказе Зинедина Зидана работать в «Аль-Насре».

«Зинедин Зидан отказался потренировать саудовский «Аль-Наср» – клуб, в котором играет Криштиану Роналду. За два года работы ему предлагали 150 миллионов евро.

Сперва может показаться удивительным, что такой щедрый и недолгий контракт был отклонен человеком, который уже два года сидит без работы, но Зидан всегда был очень разборчив.

Всe-таки он единственный тренер в истории, который взял три Лиги чемпионов подряд. Француз до этого отказал даже Манчестер Юнайтед, найдя состояние клуба недостаточным для реализации своих амбиций.

А арабы пусть поищут другого тренера, у нас как раз без дела сидит замечательный Леонид Слуцкий«, – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

  • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
  • Слуцкий ушел из «Рубина» в ноябре 2022 года. При нем казанцы вылетели из РПЛ.
  • Сообщалось, что у экс-тренера сборной России есть предложения на Кипре и в Турции.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Азия Аль-Наср Слуцкий Леонид Зидан Зинедин Канделаки Тина
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