Соболев объяснил, почему приехал на заседание КДК на метро

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал приезд на заседание КДК РФС на метро.
«Застрял на Тверской, все перекрыто, у гостиницы Ritz все перекрыто, полиции много», – сказал Соболев.
- КДК рассмотрит непристойный жест Соболева в дерби с ЦСКА.
- На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова