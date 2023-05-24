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    • Соболев на метро приехал на заседание КДК по его непристойному жесту

    Соболев на метро приехал на заседание КДК по его непристойному жесту

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прибыл на заседание КДК РФС.

    Соболев приехал на заседание на метро из-за пробок в Москве.

    • КДК рассмотрит непристойный жест Соболева в дерби с ЦСКА.
    • На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4379

      Эном айс 3 минуты назад

      "Звезды не ездят в метро."

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      Рейтинг: +434

      cska1948 10 минут назад

      А чего не пешком из Тарасовки, в лаптях и с котомкой за плечами? Уж если прикидываться бедным, то до конца. Интересно, кто его снабдил деньгами на Метро? Наверное Джикия пожалел.

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      Рейтинг: +496

      arrivalgist 14 минут назад

      Гопник и быдло хоть в метро, хоть где.

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      Рейтинг: +1406

      кaстрюлька 32 минуты назад

      Ага, рубище бы ещё одел вместо бутиковых тряпок

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