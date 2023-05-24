Соболев на метро приехал на заседание КДК по его непристойному жесту

"Звезды не ездят в метро."
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прибыл на заседание КДК РФС.
Соболев приехал на заседание на метро из-за пробок в Москве.
- КДК рассмотрит непристойный жест Соболева в дерби с ЦСКА.
- На 66-й минуте Соболев показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Карасев удалил Соболева и Рошу, который повторил жест.
- Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.
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