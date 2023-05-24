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    • Стало известно, сможет ли Ларин работать в футболе после освобождения из тюрьмы

    Стало известно, сможет ли Ларин работать в футболе после освобождения из тюрьмы

    Адвокат Ларина Мария Эйсмонт прокомментировала освобождение экс‑директора академии «Чертаново» Николая Ларина из тюрьмы

    – Приговор был изменен: вместо трех лет лишения свободы ему назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 это все условно. Сейчас его приговор вступил в законную силу и составляет условный срок.

    Как только в Бутырской тюрьме появится документ решения суда – сегодня‑завтра – он будет на свободе.

    – То есть итоговый срок – условный?

    – Да. Это означает, что 2,5 года он должен себя хорошо вести, ходить периодически отмечаться в различные инспекции.

    – Почему он изначально не был условным?

    – Потому что так решил суд первой инстанции. Единственное – он не мог быть оправдательным, потому что Николай Юрьевич согласился с обвинением.

    – Ларин может вернуться в футбольную сферу, руководить академией?

    – Условно осужденным не возбраняется работать. Никто им это не может запретить. Это его выбор – куда он пойдет. Я как адвокат могу рекомендовать идти туда, где частные, а не государственные деньги.

    • Ларин должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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