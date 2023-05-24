Стало известно, сможет ли Ларин работать в футболе после освобождения из тюрьмы

Адвокат Ларина Мария Эйсмонт прокомментировала освобождение экс‑директора академии «Чертаново» Николая Ларина из тюрьмы

– Приговор был изменен: вместо трех лет лишения свободы ему назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 это все условно. Сейчас его приговор вступил в законную силу и составляет условный срок.

Как только в Бутырской тюрьме появится документ решения суда – сегодня‑завтра – он будет на свободе.

– То есть итоговый срок – условный?

– Да. Это означает, что 2,5 года он должен себя хорошо вести, ходить периодически отмечаться в различные инспекции.

– Почему он изначально не был условным?

– Потому что так решил суд первой инстанции. Единственное – он не мог быть оправдательным, потому что Николай Юрьевич согласился с обвинением.

– Ларин может вернуться в футбольную сферу, руководить академией?

– Условно осужденным не возбраняется работать. Никто им это не может запретить. Это его выбор – куда он пойдет. Я как адвокат могу рекомендовать идти туда, где частные, а не государственные деньги.