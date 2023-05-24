Фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют дисквалификации Холанда на финал Кубка Англии

Болельщики «Манчестер Юнайтед» обратили внимание, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд допустил мат в телеэфире после матча 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).

После игры норвежец подбежал к дававшему интервью Джеку Грилишу и произнес: «Я чертовски люблю тебя, ты же это знаешь». Холанд использовал англоязычный мат.

После этого болельщики «МЮ» призвали дисквалифицировать норвежца на ближайшие матчи, включая финал Кубка Англии.

Их аргумент – кейс из 2011 года, когда в аналогичной ситуации был нападающий «МЮ» Уэйн Руни. Тогда в телеэфир просочилась его фраза с матом «Черт возьми, давайте!» после хет-трика в ворота «Вест Хэма». За этим для Руни последовала двухматчевая дисквалификация, из-за которой он пропустил полуфинал Кубка Англии против того же «Манчестер Сити».

Сейчас фанаты «МЮ» пишут следующие комментарии:

«Холанд получит бан или это правило применяется только к игрокам «Манчестер Юнайтед»?».

«Видел, как болельщики «Юнайтед» пытались добиться дисквалификации Холанда за нецензурную брань в эфире Sky. Думал, что они глупые, но потом увидел, что Руни забанили за то же самое. Интересно, поступят ли FA и АПЛ так же?».

Финал Кубка Англии между манчестерскими клубами намечен на 3 июня.