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    • Фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют дисквалификации Холанда на финал Кубка Англии

    Фанаты «Манчестер Юнайтед» требуют дисквалификации Холанда на финал Кубка Англии

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» обратили внимание, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд допустил матч в телеэфире после матча 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).

    После игры норвежец подбежал к дававшему интервью Джеку Грилишу и произнес: «Я чертовски люблю тебя, ты же это знаешь». Холанд использовал англоязычный мат.

    После этого болельщики «МЮ» призвали дисквалифицировать норвежца на ближайшие матчи, включая финал Кубка Англии.

    Их аргумент – кейс из 2011 года, когда в аналогичной ситуации был нападающий «МЮ» Уэйн Руни. Тогда в телеэфир просочилась его фраза с матом «Черт возьми, давайте!» после хет-трика в ворота «Вест Хэма». За этим для Руни последовала двухматчевая дисквалификация, из-за которой он пропустил полуфинал Кубка Англии против того же «Манчестер Сити».

    Сейчас фанаты «МЮ» пишут следующие комментарии:

    • «Холанд получит бан или это правило применяется только к игрокам «Манчестер Юнайтед»?».
    • «Видел, как болельщики «Юнайтед» пытались добиться дисквалификации Холанда за нецензурную брань в эфире Sky. Думал, что они глупые, но потом увидел, что Руни забанили за то же самое. Интересно, поступят ли FA и АПЛ так же?».

    Финал Кубка Англии между манчестерскими клубами намечен на 3 июня.

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    Источник: Sports.ru

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