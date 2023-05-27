«Сочи» и «Зенит» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт».

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«Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице, имея на счету 37 очков. «Зенит» с 66 очками идет на первой строчке, клуб уже выиграл чемпионство.

Игра первого круга закончилась крупной победой «Зенита» со счетом 7:0. Малком и Иван Сергеев сделали дубли.

Матч состоится в субботу, 27 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:00 мск.

«Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 2,00. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш хозяев дают 3,40.