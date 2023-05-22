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    В «Ювентусе» отреагировали на лишение 10 очков в Серии А

    «Ювентус» опубликовал заявление в связи с новыми санкциями в отношении клуба.

    • Туринцев обвинили в фиктивном приросте капитала.
    • За это нарушение с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии.
    • Команда опустилась со 2-го на 7-е место в таблице Серии А.

    «Мы приняли к сведению решение Апелляционного суда Федерации футбола Италии и оставляем за собой право ознакомиться с его причинами для оценки возможности направления апелляции.

    То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начатому более года назад, вызывает сильную горечь у клуба и миллионов его фанатов, которые в отсутствие четких правил оказываются наказанными сверх меры в результате санкций, не учитывающих принцип пропорциональности.

    Не игнорируя необходимость срочных действий, от которой «Ювентус» никогда не уклонялся в ходе разбирательств, мы подчеркиваем, что речь идет о фактах, которые все еще должны получить оценку судьи», – говорится в заявлении.

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    Источник: твиттер «Ювентуса»

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    22.05.2023 23:11
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