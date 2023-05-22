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    • Фанат ЦСКА разбил голову болельщику «Спартака» пивной кружкой после оскорбительной кричалки

    Фанат ЦСКА разбил голову болельщику «Спартака» пивной кружкой после оскорбительной кричалки

    Фанат ЦСКА кинул стеклянную пивную кружку в голову болельщику «Спартака» во время просмотра матча 28-го тура РПЛ в одном из московских баров.

    Соответствующее видео с камер наблюдения в баре появилось в телеграм-канале Baza.

    «Вячеслав просто пришeл в любимый бар поболеть за «Спартак», отдохнуть, поорать кричалки. Настроение мужчине испортил посетитель за соседним столиком – услышав оскорбление команды ЦСКА, он взял кружку и метнул еe в голову противника, попав точно в цель.

    После этого ситуация грозила окончательно выйти из-под контроля. Однако излишне эмоциональных болельщиков удалось утихомирить. Сам же Вячеслав получил несколько порезов от разбившегося стекла, поэтому матч фанату «Спартака» пришлось досматривать в больнице», – сообщает телеграм-канал Baza.

    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.
    • «Спартак» поднялся на третье место.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14597

      playsh 51 минуту назад

      Это чистая хулиганка,за это можно и присесть на срок в зависимости от мед.заключения и последствия травмы.Метатель просто нетронутый идиот.

      0
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      Рейтинг: +11672

      alex1951 1 час назад

      Эмоции зашкаливают.....
      Нас в данный момент интересует экономический вопрос.
      Хто,блин,будя башлять за кружку?
      Тот хто метнул иль же об чью головешку разлетелась?
      Тема не раскрыта...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1823

      Fialet 1 час назад

      Писец, чего написали, так кто этот Вячеслав, болельщик ЦСКА или Спартака?
      Ну и вывод - давайте больше пива на стадионы.

      1
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      Рейтинг: +783

      Янвapь 69 2 часа назад

      Вообще-то хряки любят исключительно от ОМОНа принимать, но тут уже и остальные стали подключаться

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      Рейтинг: +24712

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      В семье ЦСКА тоже есть свой "соболев".

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      Рейтинг: +75

      baden1969 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как говорят некоторые фанаты Спартака "это эмоции, жк достаточно..."
      Вот эта карточка с жидкостью ж цвета и прилетела.

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      Рейтинг: +1006

      rac531 2 часа назад


      Это ЦСКА. Что с них взять убогих(

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