Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанат ЦСКА разбил голову болельщику «Спартака» пивной кружкой после оскорбительной кричалки

Фанат ЦСКА разбил голову болельщику «Спартака» пивной кружкой после оскорбительной кричалки

22 мая 2023, 18:28
8

Фанат ЦСКА кинул стеклянную пивную кружку в голову болельщику «Спартака» во время просмотра матча 28-го тура РПЛ в одном из московских баров.

Соответствующее видео с камер наблюдения в баре появилось в телеграм-канале Baza.

«Вячеслав просто пришeл в любимый бар поболеть за «Спартак», отдохнуть, поорать кричалки. Настроение мужчине испортил посетитель за соседним столиком – услышав оскорбление команды ЦСКА, он взял кружку и метнул еe в голову противника, попав точно в цель.

После этого ситуация грозила окончательно выйти из-под контроля. Однако излишне эмоциональных болельщиков удалось утихомирить. Сам же Вячеслав получил несколько порезов от разбившегося стекла, поэтому матч фанату «Спартака» пришлось досматривать в больнице», – сообщает телеграм-канал Baza.

  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1.
  • «Спартак» поднялся на третье место.

Еще по теме:
ЦСКА продлил контракт с защитником 1
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА 4
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет» 11
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1684769737
В семье ЦСКА тоже есть свой "соболев".
Ответить
Fialet
1684771579
Писец, чего написали, так кто этот Вячеслав, болельщик ЦСКА или Спартака? Ну и вывод - давайте больше пива на стадионы.
Ответить
alex1951
1684772623
Эмоции зашкаливают..... Нас в данный момент интересует экономический вопрос. Хто,блин,будя башлять за кружку? Тот хто метнул иль же об чью головешку разлетелась? Тема не раскрыта...)))
Ответить
Plyash
1684774758
Это чистая хулиганка,за это можно и присесть на срок в зависимости от мед.заключения и последствия травмы.Метатель просто нетронутый идиот.
Ответить
zarsm
1684823754
Надо думать че и где кричать)
Ответить
Андрей FCLM
1685525537
Тот кому прилетела кружка подпол ФСБ. Человек который кинул, испортил себе всю жизнь....
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
10
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
Вчера, 17:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+