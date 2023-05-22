Фанат ЦСКА разбил голову болельщику «Спартака» пивной кружкой после оскорбительной кричалки

Фанат ЦСКА кинул стеклянную пивную кружку в голову болельщику «Спартака» во время просмотра матча 28-го тура РПЛ в одном из московских баров.

Соответствующее видео с камер наблюдения в баре появилось в телеграм-канале Baza.

«Вячеслав просто пришeл в любимый бар поболеть за «Спартак», отдохнуть, поорать кричалки. Настроение мужчине испортил посетитель за соседним столиком – услышав оскорбление команды ЦСКА, он взял кружку и метнул еe в голову противника, попав точно в цель.

После этого ситуация грозила окончательно выйти из-под контроля. Однако излишне эмоциональных болельщиков удалось утихомирить. Сам же Вячеслав получил несколько порезов от разбившегося стекла, поэтому матч фанату «Спартака» пришлось досматривать в больнице», – сообщает телеграм-канал Baza.