Стало известно, за что Карасев удалил защитника ЦСКА Рошу

Появилась запись протокола по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

В нем указана официальная причина спорного удаления защитника Виллиана Роши.

Игрок ЦСКА получил красную карточку после провокационного жеста Александра Соболева.

Форвард «Спартака» схватился за пах. Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал Соболев.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил бразильца с формулировкой: за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».