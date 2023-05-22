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Стало известно, за что Карасев удалил защитника ЦСКА Рошу

22 мая 2023, 11:43
21

Появилась запись протокола по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

В нем указана официальная причина спорного удаления защитника Виллиана Роши.

Игрок ЦСКА получил красную карточку после провокационного жеста Александра Соболева.

Форвард «Спартака» схватился за пах. Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал Соболев.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил бразильца с формулировкой: за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Роша Виллиан Карасев Сергей
Комментарии (21)
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Дядя Серёжа
1684746564
Пше прошу, Роша, в нашу Рашу
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ziborock
1684746890
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о двух пенальти, назначенных в пользу его команды в матче со «Спартаком» (2:2) в 1-м туре РПЛ. – Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение, если судья поставил, значит, пенальти был. -------------------------------------------------------------- А теперь заныл!)))
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alex1951
1684748309
)))) Боевая Ничья..... Но ,как говорится ,,Кто первым встал ,того и тапки,,))) Одному красная ,другому - красная,и мало чего Соболю еще навалят... Останется в команде -значит крупно повезло...А все эти дисклафы ,штрафы - что слону булочка..Где то так...
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R_a_i_n
1684748435
-Он мне писюн показывал, -Не показывал, -Нет показывал, -Нет не показывал.
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BRO_football
1684748777
Я даже не знаю кто в этой ситуации больше идиот - Карасёв или Роша.
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шахта Заполярная
1684749638
Эта роша еще тот провокатор все из под тишка делает, это как клава и малком у зенита
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ivany4
1684751054
Ну все, борзописцам и благочестивым гражданам на неделю хватит обсуждать данный поступок. Да еще во всей красе. Да еще с картинками и видео. А началось-то с того, что сей жест аморальный и показывать, и повторять, его никому нельзя. Но все хорошо закончилось, виновные найдены. И теперь все, в том числе и дети, со спокойной совестью, могут любоваться с разных ракурсов сим жестом. А некоторые, из болотных окраин и особо культурные, даже описывают здесь свои влажные мечты. Проведите уже свой гей-парад и успокойтесь.)))
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za logiku
1684754972
Не понимаю истерики и вообще незаконности этого жеста... Матом орать можно, а как Майкл Джексон делать - нельзя... Ну, ок. А если палец показать не средний, а безымянный - тоже удалят? Как эменике тогда, когда по руке себе постучал...
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anatolich72
1684757862
Помнится в далёкие времена, Онопко в штрафной толкнул игрока Антверпена и получил пенальти хотя мяч был далеко на другой половине поля, а здесь бразилы толкнул соболя на глазах у судьи и тишина. Ps. Соболя конечно нужно жёстко финансово наказать.
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SLADE2019
1684764651
Карасев, безусловно придумал удаление Роши. Соболев - быдло и чмо, такие игроки позорят мой любимый клуб. Мое мнение - на продажу его, без всякого сожаления и думок, купим лучше или нет.
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