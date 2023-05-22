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    Стало известно, за что Карасев удалил защитника ЦСКА Рошу

    Появилась запись протокола по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

    В нем указана официальная причина спорного удаления защитника Виллиана Роши.

    Игрок ЦСКА получил красную карточку после провокационного жеста Александра Соболева.

    Форвард «Спартака» схватился за пах. Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал Соболев.

    Главный арбитр Сергей Карасев удалил бразильца с формулировкой: за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька 6 минут назад

      За деньги ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25090

      bset 19 минут назад

      При всей нелепости ситуации, зачем было повторять жест? Технически жест тот же был показан.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4219

      ziborock > bset 7 минут назад

      А еще говорят Роша боковому говорил: "А мне Соболев письку показал!")))

      0
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      Рейтинг: +1414

      DemSerg > bset 5 минут назад

      Верно. Это только бабуины вроде Соболева жестами общаются. Роша мог спокойно объяснить арбитру всё словами. Без приколов.

      0
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      Рейтинг: +4219

      ziborock 20 минут назад

      Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о двух пенальти, назначенных в пользу его команды в матче со «Спартаком» (2:2) в 1-м туре РПЛ.

      – Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение, если судья поставил, значит, пенальти был.
      --------------------------------------------------------------
      А теперь заныл!)))

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      Рейтинг: +5799

      Дядя Серёжа 25 минут назад

      Пше прошу, Роша, в нашу Рашу

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