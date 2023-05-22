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    • Канчельскис объяснил провокационный жест Соболева в адрес Роши

    Канчельскис объяснил провокационный жест Соболева в адрес Роши

    Андрей Канчельскис высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Можно сказать, что жест Соболева в адрес Роши – истерика. Александр проигрывал ему все единоборства – и этим жестом нападающий «Спартака» показал, что он был бессилен против этого защитника. Вот и всe.

    Это неприлично – нельзя так себя вести и показывать такое. На стадионе и по телевизору футбол смотрят дети», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14565

      playsh 10 минут назад

      Великий и русский мат,равно как и жесты,ещё никто не отменял.Особенно на полях сражений,без этого невозможно,и это реально помогает.Это аксиома.Можно бесконечно вспоминать Фигу,Кантану,Ибрагимовича,того же Райкарда со своим плевком в лицо соперника...Но всё же они настоящие мужики,все спортсмены,остальное эмоции и страсти,которые понять можно и должно.

      0
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      Рейтинг: +5799

      Дядя Серёжа 19 минут назад

      Музыки не хватило, а так бы Майкл Джексон

      1
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      Рейтинг: +11663

      alex1951 51 минуту назад

      Страна не поняла Соболя...Обструкция,однако....
      С другой стороны ему необычайно повезло...
      Показал бы россиянину..Ему бы кони устроили ,,закат солнца вручную,,))) Русичи такого не прощают... И лежал бы не с пальцем ,а в гипсе и долго-долго)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      Алексей З 57 минут назад

      Ну хватит уже про детей, довольно уже лицемерия.
      На играх мат-перемат, стадионами скандируют непристойности.
      К сожалению это есть , конечно это плохо , но это даёт какой-то колорит что ли.
      Кержаков что кричал фанатам , это нормально ?
      Это ФУТБОЛ и Канчельскису ли это не знать. Вспомни действия Кантоны, а на трибуне и у ТВ дети.

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      Рейтинг: +11663

      alex1951 > Алексей З 47 минут назад

      Как сторонника Спартака,тебя понять можно...
      Но Соболь забыл ,что кругом телекамеры и близкий план...так могет и не заметили.... А теперь - жди неприяностей...Слишком большой резонанс..
      PS И этот эпизод малёхо смазал победу Спартака(((

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      Рейтинг: +14769

      Алексей З > alex1951 45 минут назад

      Я и понять Рошу не могу. Все и без него всё увидели , ну нахрена это дублировать ?
      Ну какой резонанс , дисква и клуб оштрафует.

      2
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      Рейтинг: +63

      baden1969 > Алексей З 41 минуту назад

      В том то и дело, что наказания за эти вещи слишком мягкие. Не надо теперь это оправдывать.
      В 2017 надо было дисквалифицировать за нецензурные кричалки в адрес Зенита игроков Спартака, до этого тоже самое сошло с рук для Дзагоева, сейчас Кержаков повторяет за предыдущими ораторами не красящие никого фразы. Трибуну, с которой доносились непристойности во время матча нужно на следующую игру закрывать. Тогда может что-то начнет меняться в поведении болельщиков и они останутся людьми, а не превращаться на стадионе в стадо животных...

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      Рейтинг: +14769

      Алексей З > baden1969 35 минут назад

      Не по твоей инициативе ФАН ИД ввели ?
      Пусть орут , это футбол со страстями .
      Ну за яйца схватился и что , может кастрировать теперь ?
      Хватит уже х..нёй страдать.

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      Рейтинг: +11663

      alex1951 > Алексей З 6 минут назад

      Видать ,ты не можешь одного понять....
      Футбол - это командая игра...Теперь репутация команды подпорчена,Соболь подпортил тренеру планы на следующие игры....Он же игрок основы... А у тебя только яйца в голове...короче все свел до минимума..Зайди к спартаковцам выясни ,что и как - потом пиши ,ок?

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