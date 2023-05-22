Канчельскис объяснил провокационный жест Соболева в адрес Роши

Андрей Канчельскис высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).

Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Можно сказать, что жест Соболева в адрес Роши – истерика. Александр проигрывал ему все единоборства – и этим жестом нападающий «Спартака» показал, что он был бессилен против этого защитника. Вот и всe.

Это неприлично – нельзя так себя вести и показывать такое. На стадионе и по телевизору футбол смотрят дети», – заявил Канчельскис.