Канчельскис объяснил провокационный жест Соболева в адрес Роши

Великий и русский мат,равно как и жесты,ещё никто не отменял.Особенно на полях сражений,без этого невозможно,и это реально помогает.Это аксиома.Можно бесконечно вспоминать Фигу,Кантану,Ибрагимовича,того же Райкарда со своим плевком в лицо соперника...Но всё же они настоящие мужики,все спортсмены,остальное эмоции и страсти,которые понять можно и должно.
Андрей Канчельскис высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).
- Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
«Можно сказать, что жест Соболева в адрес Роши – истерика. Александр проигрывал ему все единоборства – и этим жестом нападающий «Спартака» показал, что он был бессилен против этого защитника. Вот и всe.
Это неприлично – нельзя так себя вести и показывать такое. На стадионе и по телевизору футбол смотрят дети», – заявил Канчельскис.