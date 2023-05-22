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  • Канчельскис объяснил провокационный жест Соболева в адрес Роши

Канчельскис объяснил провокационный жест Соболева в адрес Роши

22 мая 2023, 10:34
4

Андрей Канчельскис высказался о поведении Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1).

  • Форвард «Спартака» показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Можно сказать, что жест Соболева в адрес Роши – истерика. Александр проигрывал ему все единоборства – и этим жестом нападающий «Спартака» показал, что он был бессилен против этого защитника. Вот и всe.

Это неприлично – нельзя так себя вести и показывать такое. На стадионе и по телевизору футбол смотрят дети», – заявил Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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alex1951
1684744950
Страна не поняла Соболя...Обструкция,однако.... С другой стороны ему необычайно повезло... Показал бы россиянину..Ему бы кони устроили ,,закат солнца вручную,,))) Русичи такого не прощают... И лежал бы не с пальцем ,а в гипсе и долго-долго)))
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Дядя Серёжа
1684746885
Музыки не хватило, а так бы Майкл Джексон
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Plyash
1684747403
Великий и русский мат,равно как и жесты,ещё никто не отменял.Особенно на полях сражений,без этого невозможно,и это реально помогает.Это аксиома.Можно бесконечно вспоминать Фигу,Кантану,Ибрагимовича,того же Райкарда со своим плевком в лицо соперника...Но всё же они настоящие мужики,все спортсмены,остальное эмоции и страсти,которые понять можно и должно.
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