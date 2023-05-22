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    • Федотов – о работе Карасева на дерби: «Позор лучшему арбитру!»

    Федотов – о работе Карасева на дерби: «Позор лучшему арбитру!»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на удаление Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

    «Позор лучшему арбитру, *** [блин]!

    Никто не понял, за что удалили Виллиана. Якобы он судье показал неприличный жест», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

    • Матч обслуживал главный арбитр Сергей Карасев.
    • На 69-й минуте он удалил Александра Соболева, который показал неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
    • Бразилец тоже получил красную – за копирование жеста Соболева, когда пытался добиться наказания для Соболева.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +997

      rac531 15 минут назад

      Уж чья кобыла и мычала, то Федотов, ксенофоба и матерщинника, молчала.
      Вспомним его высказывания на матче ЦСКА - Спартак 18.10.22

      ФЕДОТОВи АБАСКАЛЮ:
      «Что ты там рассказываешь, б***? Что ты там машешь своими руками, б***? Езжай домой, (упоминание о матери Абаскаля), клоун».

      ФЕДОТОВ ПРУЦЕВУ
      «****, вставай ты, б***!»

      НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ МАТА)
      ЭСТЕТ, ОДНАКО)

      0
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      Рейтинг: +997

      rac531 44 минуты назад

      РОША
      «Я показал судьям, что ко мне было применено [свой причиндал], а меня удалили. Надо посмотреть повтор»

      И в само деле, демонстрация перед трибунами, как выразился Роша своих причиндалов, для ПАВЛЮЧЕНКО и других почитателей мужских достоинств, было прекрасное зрелище, достойное кисти Микеланжелло, Караваджо, Рубенса, ...

      1
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      Рейтинг: +19839

      Cleaner 1 час назад

      Карасев был лучшим арбитром, но за один тайм игры Спартак-ЦСКА превратился в говно...(

      3
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      Рейтинг: +5714

      afw13 > Cleaner 31 минуту назад

      ржу нимагу))) а че взгрустнул-то, дружище? тебе ж привычно находиться в позе прачки))

      1
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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька 1 час назад

      Итак, щетаем сколько левых очков продажные свиристели подарили хрякам за последние 7 игр чемпионата:

      С Динамо М (3-3): +1 очко за счёт левого пеналя на 89 минуте
      С Торпедо М (1-2): +2 очка за счёт 3-х пеналей (2 из которых левые) в 1-м тайме
      С Краснодаром (4-3): +2 очка за счёт левого пенальти
      С Ростовом (1-1): +1 очко за счёт затяжки времени и нереагирования на фолы хряков
      С ЦСКА (2-1): +2 очка за счёт левейшего пеналя на 89 минуте

      Итого в последних 8 играх хрячья поставлено 8 пенальти, в результате получено от продажных свистков 8 незаслуженных левых очков, т.е. реальное место хряков в таблице - это 7-8

      ХРЯКИ - ЭТО ПОЗОРИЩЕ И КОМПРОМЕТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА

      2
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      Рейтинг: +5975

      Павелий > кaстрюлька 34 минуты назад

      Малыш, ты уж определись, какие клавиши тебе на клавиатуре мама разрешает нажимать. То у тебя 7 игр, то 8 игр. Ты пишешь про 8 пенальти, но сам упоминаешь про 6, причём по твоему мнению только 5 из них сомнительных.

      А пока иди попроси маму вытереть кашу вокруг рта, так как неряшливый и глупый хряк здесь только ты.

      3
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      Рейтинг: +5714

      afw13 > Павелий 30 минут назад

      кастрюлька потекла)))

      1
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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > Павелий 23 минуты назад

      Малыш у тебя в штанах, чучело !
      Для идиотов, типа тебя, дополняю, чтобы не было глупе.здного визга:

      С Динамо М (3-3): +1 очко за счёт левого пеналя на 89 минуте
      С Торпедо М (1-2): +2 очка за счёт 3-х пеналей (2 из которых левые) в 1-м тайме
      С Акроном (2-1): не проканало, несмотря на левый пеналь
      С Краснодаром (4-3): +2 очка за счёт левого пенальти
      С Ростовом (1-1): +1 очко за счёт затяжки времени и нереагирования на фолы хряков.
      С Зенитом (3-2): не проканало, несмотря на левый пеналь
      С ЦСКА (2-1): +2 очка за счёт левейшего пеналя на 89 минуте

      Итого в последних 8 играх хрячья поставлено 8 пенальти, в результате получено от продажных свистков 8 незаслуженных левых очков, т.е. реальное место хряков в таблице - это 7-8

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > Павелий 20 минут назад

      Теперь у тебя пазл сложился, чучело с малышом в штанах ?

      0
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      Рейтинг: +29663

      JTherry 1 час назад

      позор физруку Федотке из базарно-бездарного клуба...) ни тренировать, ни думать, ни оправдаться перед болелами не может, только с блокнотиком, как дурак, по кромке скачет... Брейдо, купи Федотке планшет..!)))

      4
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      Рейтинг: +14769

      Алексей З 1 час назад

      Хотелось бы спросить великого тренера , а за ЖЕСТ кого-нибудь удаляли ?
      Нет оправдания поведению Соболева , просто хотелось бы узнать , за ЖЕСТ удаляют ?

      1
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      Рейтинг: +643

      Baggio1986 > Алексей З 1 час назад

      Помнится Эменике удалили за жест после забитого гола в Питере

      2
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      Рейтинг: +19839

      Cleaner > Алексей З 1 час назад

      Удаляли. И Соболев ОДНОЗНАЧНО заслужил удаления. Говно по жизни показал своё нутро на поле всей стране...(((

      0
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      Рейтинг: +9064

      vladik12 > Алексей З 1 час назад

      Клотета вспомните.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      Алексей З > vladik12 1 час назад

      Клотета тренер. Он славки на трибуну перебрался.
      Я за игрока спрашивал . Сам не помню , честно.

      1
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      Рейтинг: +14769

      Алексей З > Baggio1986 1 час назад

      Вчера с сыном его вспомнили , но правда была это вторая ЖК или прямое удаление - забыли.
      Ещё ньюанс. Дело было в Питере , а там законы Миллер пишет.
      В мировом футболе было такое ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      Алексей З > Cleaner 1 час назад

      Какое ты говно , надо ещё поискать , но сейчас не об этом.
      Есть футбольные ПРАВИЛА, там есть такое , что за Жест удаляют игрока ? Вот где зерно, а не личные симпатии или неприязнь.

      3
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      ...
      Рейтинг: +19839

      Cleaner > Алексей З 28 минут назад

      С спартачей НЕТ моральных принципов. И хамы у спартачей в почете. Это знают все и можете дальше радоваться выходкам своих быдлокумиров...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18380

      NewLife 2 часа назад

      Посмотри, как играл костолом Мендес, и заткнись.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3860

      anatolich72 2 часа назад

      После Сочи-Ростов, у Федота вообще язык пожизненно в заднице должен быть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5975

      Павелий > anatolich72 1 час назад

      Его вообще не должно быть в нашем футболе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19839

      Cleaner > Павелий 1 час назад

      Пусть будет Ростов. С Валерой во главе. Чтобы было над кем поржать.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5714

      afw13 > Cleaner 27 минут назад

      пусть будет вечно ноющий cleaner. на бомбардире. чтобы было над кем поржать)))))

      1
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