Федотов – о работе Карасева на дерби: «Позор лучшему арбитру!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на удаление Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

«Позор лучшему арбитру, *** [блин]!

Никто не понял, за что удалили Виллиана. Якобы он судье показал неприличный жест», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».