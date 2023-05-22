Федотов – о работе Карасева на дерби: «Позор лучшему арбитру!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на удаление Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).
«Позор лучшему арбитру, *** [блин]!
Никто не понял, за что удалили Виллиана. Якобы он судье показал неприличный жест», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
- Матч обслуживал главный арбитр Сергей Карасев.
- На 69-й минуте он удалил Александра Соболева, который показал неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
- Бразилец тоже получил красную – за копирование жеста Соболева, когда пытался добиться наказания для Соболева.
Источник: «Бомбардир»