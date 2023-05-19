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    Петржела: «Ведущие клубы РПЛ поборются за Кокорина»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предрекает нападающему кипрского «Ариса» Александру Кокорину возвращение на родину.

    «Кокорин может играть на высоком уровне, когда у него есть мотивация.

    На Кипре Александр снова влюбился в футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим. Не думаю, что он еще хоть раз сыграет в чемпионате Италии – там у него плохая репутация. А вот ведущие клубы РПЛ летом поборются за Александра. Он станет усилением для «Зенита», ЦСКА, «Динамо», – сказал Петржела.

    • Форварда «Ариса» признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
    • Статистика российского нападающего в лиге: 13 голов и 6 ассистов в 25 матчах.
    • Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68070

      portero 6 минут назад

      Чешское пиво хорошее!!!
      Но Петержела похоже пьёт его с водкой, с головой совсем не дружит...

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