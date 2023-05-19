Петржела: «Ведущие клубы РПЛ поборются за Кокорина»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предрекает нападающему кипрского «Ариса» Александру Кокорину возвращение на родину.

«Кокорин может играть на высоком уровне, когда у него есть мотивация.

На Кипре Александр снова влюбился в футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим. Не думаю, что он еще хоть раз сыграет в чемпионате Италии – там у него плохая репутация. А вот ведущие клубы РПЛ летом поборются за Александра. Он станет усилением для «Зенита», ЦСКА, «Динамо», – сказал Петржела.