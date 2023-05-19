«Спартак» купит форварда за 20 миллионов, Кокорин – игрок сезона на Кипре, все финалисты еврокубков и другие новости

ФИФА показала официальную эмблему ЧМ-2026

Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Денисова в матче «Химки» – «Спартак». Судью Кукуляка временно отстранили

Мозес хочет уйти из «Спартака»: им интересуются в Турции

«Спартак» летом купит игрока атаки за 20 миллионов. Форвард «Болоньи» готов перейти в московский клуб

«Локомотив» может подписать трех аргентинцев из «Оренбурга»

В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Манчестер Сити»

Четыре клуба претендуют на защитника «Локомотива»

Кокорин – лучший игрок сезона в чемпионате Кипра

Мане надеется остаться в «Баварии» по двум причинам

Определились финалисты Лиги конференций и Лиги Европы