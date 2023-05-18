Кукуляк будет отстранен от судейства в РПЛ за ошибку против «Спартака»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр Евгений Кукуляк будет отстранен от назначений в РПЛ после ошибки в матче 27-го тура «Химки» – «Спартак» (1:1).

«Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадет в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время. Когда он вернется? Возвращение больше зависит от работы его коллег», – сказал Каманцев.

ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно показал вторую желтую защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.

«Спартак» потерял очки, сыграв с «Химками» вничью 1:1.

КДК не отменит вторую желтую карточку Денисова: он пропустит дерби с ЦСКА.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга