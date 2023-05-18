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  • Кукуляк будет отстранен от судейства в РПЛ за ошибку против «Спартака»

Кукуляк будет отстранен от судейства в РПЛ за ошибку против «Спартака»

18 мая 2023, 14:36
35

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр Евгений Кукуляк будет отстранен от назначений в РПЛ после ошибки в матче 27-го тура «Химки» – «Спартак» (1:1).

«Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадет в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время. Когда он вернется? Возвращение больше зависит от работы его коллег», – сказал Каманцев.

  • ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно показал вторую желтую защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.
  • «Спартак» потерял очки, сыграв с «Химками» вничью 1:1.
  • КДК не отменит вторую желтую карточку Денисова: он пропустит дерби с ЦСКА.

Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кукуляк Евгений
Комментарии (35)
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Anton1969
1684411678
И опять на следующий сезон он появится, как ни в чём не бывало!!! А нам этого не надо!!! Гнать его в шею!!! И Кукуяна тоже!!!
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ilichkadr
1684411803
"Будет отстранен от судейства в РПЛ за ошибку против «Спартака»"? А в пользу «Спартака» будет награждён?
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JTherry
1684411908
то же самое "пел" Каманцев до назначения Кухуляки на матч Спартак-Химки, а потом вдруг выяснилось, что некому судить... Кухуляк не умеет судить, абсолютно не профессионален, хоть он и арбитр ФИФы, но делает ошибки в каждом матче, какой ему ни поручи... любительская или медиа лига - его максимальный удел...
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evgevg13
1684411943
Карточка показана ошибочно, но отменять её не будем. Чем то напоминает: Вам пришла посылка, но я её вам не отдам...
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MDAR
1684413872
КДК не отменит вторую желтую карточку Денисова: он пропустит дерби с ЦСКА... А почему уважаемые??? Хочется понять, если ошибочно, то почему не отменяют??? В чем дело??? Аааааа я понял, главное насолить Спартаку... Да все верно, другой причины нет, кроме заслуг Спартака. Вот же проклятый Спартак, ни кому покоя не даёт. Чемпионат не выигрывает, а все равно его душат. В чемпионате одной команды не интересно играть, это скоро все поймут и всем надоест...
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erybov1965
1684415753
В футбольном судейском корпусе - бардак и ничего удивительного,ведь они футбольные судьи,а в нашем футболе.....,правильно "порядок"???
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NewLife
1684416051
Нужно посерьезнее наказание - например в угол поставить и по попке надавать.
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ivany4
1684421594
Ну очень мудрое решение!!!))) Особенно радует трактовка наказания: - Когда он вернется? Возвращение больше зависит от работы его коллег. Просто замечательно!!! Отстраняя и меняя провинившихся судей, можно одной команде матчей 5 - 6 сделать нужный результат. Ну а возвращать провинившихся будут как всегда, железным аргументом - нехваткой опытных кадров. Кукуляк тому пример.)))
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rash1959
1684421648
А завтра какой-нибудь другой "член" накосячит и его в угол, а хухуляка выпустят снова. Такая вот уёвина эта ротация.
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zigbert
1684423300
Результат матча теперь не отменишь Так хотя бы Денисову сняли вторую жк.
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