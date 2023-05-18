Мане надеется остаться в «Баварии» по двум причинам

Садио Мане связывает свое будущее с «Баварией».
Несмотря на активный интерес из АПЛ, 31-летний футболист надеется остаться в мюнхенском клубе.
Сенегальцу нравится «Бавария» с точки зрения борьбы за трофеи. Также он хочет изменить ситуацию, чтобы не войти в историю команды как отрицательный персонаж.
- Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.
- Прошлым летом его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.
- В этом сезоне вингер забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо