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    Мане надеется остаться в «Баварии» по двум причинам

    Садио Мане связывает свое будущее с «Баварией».

    Несмотря на активный интерес из АПЛ, 31-летний футболист надеется остаться в мюнхенском клубе.

    Сенегальцу нравится «Бавария» с точки зрения борьбы за трофеи. Также он хочет изменить ситуацию, чтобы не войти в историю команды как отрицательный персонаж.

    • Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.
    • Прошлым летом его продали в «Баварию» за 32 миллиона евро.
    • В этом сезоне вингер забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    18.05.2023 23:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4335

      mutabor0992 1 час назад

      Так он уже вошел в историю...Как баклажан который физдит баклажана.Чисто по-братски!

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