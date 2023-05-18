Мане надеется остаться в «Баварии» по двум причинам

Садио Мане связывает свое будущее с «Баварией».

Несмотря на активный интерес из АПЛ, 31-летний футболист надеется остаться в мюнхенском клубе.

Сенегальцу нравится «Бавария» с точки зрения борьбы за трофеи. Также он хочет изменить ситуацию, чтобы не войти в историю команды как отрицательный персонаж.