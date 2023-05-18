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    Мозес хочет уйти из «Спартака»: им интересуются в Турции

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации Metaratings, 32-летним футболистом интересуются в Турции. «Спартак» готов продать футболиста.

    Сам Мозес также хочет уйти из московского клуба и перейти в другой чемпионат.

    • Мозес забил 2 гола в 7 матчах сезона РПЛ.
    • Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

    Почему «Спартaк» и ЦСКА не любят друг друга

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22438

      Persona_non_Grata 20 минут назад

      По тому, как играет, даже то время, когда выходит на замену - ну совсем не нужен, а жаль, игрок то сильный ... (возможно БЫЛ... )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29540

      JTherry 26 минут назад

      слишком стал вальяжен, играет, словно делает одолжение команде... если найдут, кому продать в Турляндии, надо продавать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14690

      Алексей З 1 час назад

      Витя уже закончил.
      В добрый путь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2303

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Загубил карьеру в свинарнике. Гыгыгы

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