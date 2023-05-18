Мозес хочет уйти из «Спартака»: им интересуются в Турции

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Metaratings, 32-летним футболистом интересуются в Турции. «Спартак» готов продать футболиста.

Сам Мозес также хочет уйти из московского клуба и перейти в другой чемпионат.

Мозес забил 2 гола в 7 матчах сезона РПЛ.

Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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