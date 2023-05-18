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    • В «Ман Сити» назвали три клуба АПЛ, которые тратят больше денег на трансферы

    В «Ман Сити» назвали три клуба АПЛ, которые тратят больше денег на трансферы

    Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано высказался о доминировании клуба в АПЛ.

    «Посмотрите на денежные вложения в футболистов в Англии за последний год, три года или пять лет. Мы никогда не были тем клубом, который тратит больше всех на игроков.

    Есть много других клубов, которые вкладывают больше денег, чем мы – «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал».

    Неправильно говорить, что мы потратили много денег и благодаря этому побеждаем», – сказал Сориано.

    • «Ман Сити» уверенно лидирует в АПЛ.
    • Клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

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    Источник: Yahoo Sports

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +562

      FCSpartakM 2 часа назад

      такой же синдром дэбилов, как и газпрома ( ну мы продаем , а потом покупаем!). Только эти дэбилы не упомянают , что в них с нуля изначально вложили кучу бабла.

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