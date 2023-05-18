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    • Ветеран «Спартака» раскритиковал Петржелу, который назвал московский клуб детьми

    Ветеран «Спартака» раскритиковал Петржелу, который назвал московский клуб детьми

    Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко ответил на слова бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы, который назвал московский клуб детьми.

    «Если Петржела хотел сравнить нынешний «Зенит и «Спартак», то это надо делать корректно. Его не красят такие высказывания, что значит дети? Некрасиво и неуважительно к клубу, нельзя оскорблять.

    Тут можно сравнить красно-белых 90-х годов и текущий «Зенит». По победам, по титулам, по игре они сильнее всех. Если бы Петржела работал в «Спартаке», вряд ли бы позволил такие высказывания. Семак же не оскорбляет клубы Российской премьер-лиги, хотя в Петербурге он добился больших успехов.

    Тут надо не с детьми сравнивать, а как селекционный отдел работает. Деньги есть у всех лидеров РПЛ: «Локо», «Спартак», ЦСКА. «Зенит» привозит качественных бразильцев, а у других не такие классные легионеры, вот и всe», – сказал Деменко.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • «Спартак» занимает четвертое место.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22448

      Persona_non_Grata 31 минуту назад

      А что еще ожидать от П И Д Е Р Ажелы ??? ((( Как "корабль назвали... " )))

      2
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      Рейтинг: +4322

      Эном айс 1 час назад

      Хтой-та тута ветеран Спартака?))
      Полтора десятка матчей и к ипени матери..) помню в Зените было начали молиться на него(лучший на то время .это правда),44 матча -10 голов.
      А потом..))
      " Практически завершил свою профессиональную карьеру в 2004 году после того, как долгое время не мог восстановиться после различных травм. По словам самого игрока, и травмы и трудности с выздоровлением напрямую связаны с употреблением игроками московского «Спартака» (в том числе и им) запрещённых препаратов в 2003 году, итогами чего стали громкий допинговый скандал и дисквалификация на год капитана «Спартака» Егора Титова."(с))Википед.и я.

      5
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      Рейтинг: +8256

      nik55 2 часа назад

      самое главное сколько платят этим легионерам

      1
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