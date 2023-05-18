Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ветеран «Спартака» раскритиковал Петржелу, который назвал московский клуб детьми

Ветеран «Спартака» раскритиковал Петржелу, который назвал московский клуб детьми

18 мая 2023, 18:13
3

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко ответил на слова бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы, который назвал московский клуб детьми.

«Если Петржела хотел сравнить нынешний «Зенит и «Спартак», то это надо делать корректно. Его не красят такие высказывания, что значит дети? Некрасиво и неуважительно к клубу, нельзя оскорблять.

Тут можно сравнить красно-белых 90-х годов и текущий «Зенит». По победам, по титулам, по игре они сильнее всех. Если бы Петржела работал в «Спартаке», вряд ли бы позволил такие высказывания. Семак же не оскорбляет клубы Российской премьер-лиги, хотя в Петербурге он добился больших успехов.

Тут надо не с детьми сравнивать, а как селекционный отдел работает. Деньги есть у всех лидеров РПЛ: «Локо», «Спартак», ЦСКА. «Зенит» привозит качественных бразильцев, а у других не такие классные легионеры, вот и всe», – сказал Деменко.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
  • «Спартак» занимает четвертое место.

Еще по теме:
«Спартак» определился с ценой на Солари 3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 10
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1684423755
самое главное сколько платят этим легионерам
Ответить
Эном айс
1684427368
Хтой-та тута ветеран Спартака?)) Полтора десятка матчей и к ипени матери..) помню в Зените было начали молиться на него(лучший на то время .это правда),44 матча -10 голов. А потом..)) " Практически завершил свою профессиональную карьеру в 2004 году после того, как долгое время не мог восстановиться после различных травм. По словам самого игрока, и травмы и трудности с выздоровлением напрямую связаны с употреблением игроками московского «Спартака» (в том числе и им) запрещённых препаратов в 2003 году, итогами чего стали громкий допинговый скандал и дисквалификация на год капитана «Спартака» Егора Титова."(с))Википед.и я.
Ответить
Persona_non_Grata
1684430171
А что еще ожидать от П И Д Е Р Ажелы ??? ((( Как "корабль назвали... " )))
Ответить
Главные новости
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
23:09
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
16
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
22:53
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
22:17
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
16
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
6
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
3
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+