Shaman отказался выступать на Суперфинале Fonbet Кубка России

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) отказался от выступления на Суперфинале Fonbet Кубка России.
«По моим данным, Shaman не будет выступать на финале Fonbet Кубка России. Певец сам отказался от выступления в «Лужниках».
Он очень хотел, но занят на других выступлениях», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Суперфинал состоится 11 июня.
- Трофей разыграют ЦСКА и «Краснодар».
- В прошлом году в «Лужниках» на финале «Спартак» – «Динамо» пели МакSиМ и Люся Чеботина.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»