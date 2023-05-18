Shaman отказался выступать на Суперфинале Fonbet Кубка России

но занят на других выступлениях---
Чо за выступления? Бабло косит.? Если он русский , должен спеть на Суперфинале Кубка
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) отказался от выступления на Суперфинале Fonbet Кубка России.
«По моим данным, Shaman не будет выступать на финале Fonbet Кубка России. Певец сам отказался от выступления в «Лужниках».
Он очень хотел, но занят на других выступлениях», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Суперфинал состоится 11 июня.
- Трофей разыграют ЦСКА и «Краснодар».
- В прошлом году в «Лужниках» на финале «Спартак» – «Динамо» пели МакSиМ и Люся Чеботина.
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