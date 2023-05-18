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Shaman отказался выступать на Суперфинале Fonbet Кубка России

18 мая 2023, 17:29
5

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) отказался от выступления на Суперфинале Fonbet Кубка России.

«По моим данным, Shaman не будет выступать на финале Fonbet Кубка России. Певец сам отказался от выступления в «Лужниках».

Он очень хотел, но занят на других выступлениях», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Суперфинал состоится 11 июня.
  • Трофей разыграют ЦСКА и «Краснодар».
  • В прошлом году в «Лужниках» на финале «Спартак»«Динамо» пели МакSиМ и Люся Чеботина.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА
Комментарии (5)
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SuperNils
1684422070
МакSиМ на последних концертах бухая постоянно, Шаман отказался... Придётся звать Газманова.
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saf05
1684424624
Он на хрен там не нужен.
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qzma
1684427475
вообще я таких новостей могу пяток и более накляпать: "Red Hot Chili Peppers отказались от выступления на Суперфинале Fonbet Кубка России." Примерно понятен мотив, да? Тут вопрос не к шаману (кто это?), а к популярности мероприятия.
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ItalianFootball
1684480720
Ну этих шаманов, дождь вызовет, не дело.
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DemSerg
1685035688
Вот и хорошо.
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