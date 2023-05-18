Анчелотти ответил, останется ли он в «Реале» на следующий сезон

Карло Анчелотти сделал заявление о своем будущем на посту главного тренера «Реала».

«Останусь ли я? В этом нет сомнений. Думаю, президент достаточно ясно высказался по этому поводу две недели назад», – напомнил Анчелотти.

После победы «Реала» в Кубке Испании Флорентино Перес так прокомментировал будущее итальянца: «Уйдет ли Карло? Я больше ничего не хочу об этом слышать. У него есть контракт. Мы все счастливы».