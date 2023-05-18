Анчелотти ответил, останется ли он в «Реале» на следующий сезон

Карло Анчелотти сделал заявление о своем будущем на посту главного тренера «Реала».
«Останусь ли я? В этом нет сомнений. Думаю, президент достаточно ясно высказался по этому поводу две недели назад», – напомнил Анчелотти.
После победы «Реала» в Кубке Испании Флорентино Перес так прокомментировал будущее итальянца: «Уйдет ли Карло? Я больше ничего не хочу об этом слышать. У него есть контракт. Мы все счастливы».
- «Реал» проиграл чемпионство в Примере «Барселоне».
- Из Лиги чемпионов команда вылетела накануне, потерпев разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4).
Источник: AS