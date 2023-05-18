«Очень больно»: Анчелотти – о разгроме от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

«Сити» был лучше и заслужил победу. Их давление в начале игры сработало. Нам было трудно начинать атаки. После их первого мяча было сложно вернуться.

Очень больно так проигрывать, но такое случается. Мы уступили по игре. Ничего страшного, усвоим урок, выступим лучше в следующем сезоне.

Я поздравил Хосепа Гвардиолу после матча, его команда была лучше. В прошлом году мы прошли «Сити», теперь их очередь. Таков футбол: иногда ты проигрываешь», – сказал итальянец.