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  • Федотов назвал ошибкой РФС назначение Кукуляка на матч «Спартака»

Федотов назвал ошибкой РФС назначение Кукуляка на матч «Спартака»

16 мая 2023, 10:44
9

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Евгения Кукуялка в матче 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (1:1).

  • Кукуляк показал красную карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.
  • Денисов пропустит матч 28-го тура против ЦСКА.

«В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять жeлтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что такое замечательное департамент увидел в той игре, раз дал назначение во втором туре подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать.

Кукуляк – арбитр ФИФА. Он отсидел без матчей, его вернули и дали игру. После неe никто не барагозил – хорошо, замяли. Но у нас что, день открытых дверей? Можно давать всем назначения и никому ничего за это не будет? Такого не бывает.

В итоге остальные арбитры на фоне Кукуляка ушли на второй план. Он всe одеяло на себя перетащил. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече. Что это будет тогда?» – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федотов Игорь Кукуляк Евгений
Комментарии (9)
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NewLife
1684225272
Главная ошибка РФС это не назначение Кукуляка, а согласие с тем, что владелец одного из клубов имеет своих людей в РФС.
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JTherry
1684227044
главная ошибка РФС - это назначение на руководящие посты РФС, ЭСК и КДК людей из системы зенита или людей, имеющих прямую зависимость от этой системы, исполняющих волю своих прямых руководителей из Лахта-центра (газсрём)... а все эти кухуляки-кухуяны - пешки в шулерской игре Алёши...)
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zigbert
1684262247
Кукуляк наделав ошибок решил отыграться на Спартаке. Такие вот у нас судьи.
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Дядя Серёжа
1684297486
Может кукуляк под кого-то ляг?
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