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    • Федотов назвал ошибкой РФС назначение Кукуляка на матч «Спартака»

    Федотов назвал ошибкой РФС назначение Кукуляка на матч «Спартака»

    Экс-судья ФИФА Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Евгения Кукуялка в матче 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (1:1).

    • Кукуляк показал красную карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.
    • Денисов пропустит матч 28-го тура против ЦСКА.

    «В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять жeлтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что такое замечательное департамент увидел в той игре, раз дал назначение во втором туре подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать.

    Кукуляк – арбитр ФИФА. Он отсидел без матчей, его вернули и дали игру. После неe никто не барагозил – хорошо, замяли. Но у нас что, день открытых дверей? Можно давать всем назначения и никому ничего за это не будет? Такого не бывает.

    В итоге остальные арбитры на фоне Кукуляка ушли на второй план. Он всe одеяло на себя перетащил. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече. Что это будет тогда?» – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29492

      JTherry 40 минут назад

      главная ошибка РФС - это назначение на руководящие посты РФС, ЭСК и КДК людей из системы зенита или людей, имеющих прямую зависимость от этой системы, исполняющих волю своих прямых руководителей из Лахта-центра (газсрём)... а все эти кухуляки-кухуяны - пешки в шулерской игре Алёши...)

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      Рейтинг: +18321

      NewLife 1 час назад

      Главная ошибка РФС это не назначение Кукуляка, а согласие с тем, что владелец одного из клубов имеет своих людей в РФС.

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