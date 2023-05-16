Федотов назвал ошибкой РФС назначение Кукуляка на матч «Спартака»

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Евгения Кукуялка в матче 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (1:1).

Кукуляк показал красную карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.

Денисов пропустит матч 28-го тура против ЦСКА.

«В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять жeлтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что такое замечательное департамент увидел в той игре, раз дал назначение во втором туре подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать.

Кукуляк – арбитр ФИФА. Он отсидел без матчей, его вернули и дали игру. После неe никто не барагозил – хорошо, замяли. Но у нас что, день открытых дверей? Можно давать всем назначения и никому ничего за это не будет? Такого не бывает.

В итоге остальные арбитры на фоне Кукуляка ушли на второй план. Он всe одеяло на себя перетащил. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече. Что это будет тогда?» – сказал Федотов.