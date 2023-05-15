Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игрокам «Динамо» представили временного тренера

    «Динамо» определилось с исполняющим обязанности главного тренера клуба

    По информации «СЭ», сегодня на базе в Новогорске футболистам «Динамо» представили временного тренера. Им стал Павел Алпатов.

    На первой тренировке Алпатову помогали тренер вратарей Дмитрий Изотов и тренер по физподготовке Иван Карандашов. На занятии присутствовал спортивный директор Желько Бувач.

    Новости по теме
    Вы могли не заметить, но «Ахмат» прекрасен этой весной: в РПЛ только два поражения – и только от московских клубов 4
    Семин негативно отреагировал на возможное назначение Николича тренером «Динамо» 5
    Геркус назвал московский клуб, опередивший «Спартак» по популярности 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 