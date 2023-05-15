Игрокам «Динамо» представили временного тренера

«Динамо» определилось с исполняющим обязанности главного тренера клуба
По информации «СЭ», сегодня на базе в Новогорске футболистам «Динамо» представили временного тренера. Им стал Павел Алпатов.
На первой тренировке Алпатову помогали тренер вратарей Дмитрий Изотов и тренер по физподготовке Иван Карандашов. На занятии присутствовал спортивный директор Желько Бувач.
- Славиша Йоканович был в «Динамо» с лета.
- Накануне команда проиграла дома «Ахмату» (0:3) в 27-м туре РПЛ.
- Сменить Йокановича должен его соотечественник Марко Николич.
Источник: «Спорт-Экспресс»