Мостовой назвал комедией матч «Химки» – «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и москвичами (1:1).

«Спартак» потерял очки. Кроме самоотдачи, от такой команды, как «Химки», ждать особо нечего, что мы и увидели. «Спартак» играл в меньшинстве, но, по ощущениям, в меньшинстве играли «Химки» – они оборонялись просто ужасно. «Спартак» мог забить ещe два или три мяча.

Но добавленное время было самым удивительным: «Химки» бегут вчетвером на двоих, потом «Спартак» втроeм на одного. На поле происходила комедия. Конечно, «Спартак» потерял два очка.

Удаления Даниила Денисова никакого не было у «Спартака», второй карточки однозначно не было. Удивительно, что снова судил арбитр, которого отстраняли. «Спартак» в меньшинстве играл на равных, а в некоторых моментах прямо превосходил», – сказал Мостовой.