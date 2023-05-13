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Мостовой назвал комедией матч «Химки» – «Спартак»

13 мая 2023, 17:18
3

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и москвичами (1:1).

«Спартак» потерял очки. Кроме самоотдачи, от такой команды, как «Химки», ждать особо нечего, что мы и увидели. «Спартак» играл в меньшинстве, но, по ощущениям, в меньшинстве играли «Химки» – они оборонялись просто ужасно. «Спартак» мог забить ещe два или три мяча.

Но добавленное время было самым удивительным: «Химки» бегут вчетвером на двоих, потом «Спартак» втроeм на одного. На поле происходила комедия. Конечно, «Спартак» потерял два очка.

Удаления Даниила Денисова никакого не было у «Спартака», второй карточки однозначно не было. Удивительно, что снова судил арбитр, которого отстраняли. «Спартак» в меньшинстве играл на равных, а в некоторых моментах прямо превосходил», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мостовой Александр
Комментарии (3)
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evgevg13
1683989409
Александр Мостовой- кудах, кудах, кудах. Умеешь играть- выигрывай. Если ноги неизвестно откуда растут- довольствуйся тем, что есть
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yuthgfyf
1683990017
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GM
1683995565
Мясные ваще красавцы этой весной. Чёто мне кажется, что почетная медаль "Лошары РПЛ-2022/23" им гарантирована...
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