Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой назвал комедией матч «Химки» – «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и москвичами (1:1).

    «Спартак» потерял очки. Кроме самоотдачи, от такой команды, как «Химки», ждать особо нечего, что мы и увидели. «Спартак» играл в меньшинстве, но, по ощущениям, в меньшинстве играли «Химки» – они оборонялись просто ужасно. «Спартак» мог забить ещe два или три мяча.

    Но добавленное время было самым удивительным: «Химки» бегут вчетвером на двоих, потом «Спартак» втроeм на одного. На поле происходила комедия. Конечно, «Спартак» потерял два очка.

    Удаления Даниила Денисова никакого не было у «Спартака», второй карточки однозначно не было. Удивительно, что снова судил арбитр, которого отстраняли. «Спартак» в меньшинстве играл на равных, а в некоторых моментах прямо превосходил», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Соболев: «Володька будет говорить, что я плачу, но судьи правда ошибаются против «Спартака»
    Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?»
    Денисов – о своем удалении с «Химками»: «Даже не было контакта»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      yuthgfyf 1 час назад

      Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2035

      evgevg13 1 час назад

      Александр Мостовой- кудах, кудах, кудах. Умеешь играть- выигрывай. Если ноги неизвестно откуда растут- довольствуйся тем, что есть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 