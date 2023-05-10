Гвардиола надеется, что Месси вернется в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в «Барселону».

«Я – сосьо «Барселоны», у меня зарезервированы два места на «Камп Ноу». Надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с ним так, как он того заслуживает.

Никто бы не подумал, что история Лео и «Барсы» закончится таким образом. Я знаю, что президент Лапорта очень уважает Лео, и он говорил, что Месси заслуживает достойного прощания. Лео помог «Барселоне» вырасти. Когда человек настолько велик, он заслуживает достойного прощания.

Я надеюсь, что настанет день, когда я окажусь на своем месте и смогу встать, поаплодировать ему и попрощаться с ним так, как того заслуживает Лео. И я знаю, что Лапорта собирается попробовать вернуть Месси, и Лео тоже.

Он и его семья увидят любовь, которую испытываем все мы, болельщики «Барселоны», за всю благодарность и уважение, которые он проявил к клубу», – сказал Гвардиола.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

Ожидается, что он перейдет в «Аль-Хиляль».

Сообщалось, что в Саудовской Аравии нападающий сможет заработать 600 миллионов долларов.

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