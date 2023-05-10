Агент Шведа заявил, что травма головы баскетболиста может иметь последствия на всю жизнь

Обрад Фимич, агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, прокомментировал выписку баскетболиста из больницы.
«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь.
Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам пока очень и очень рано», – сказал Фимич.
- Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
- На баскетболиста напали люди, проигравшие на ставках.
- У спортсмена диагностированы ретроградная амнезия, перелом височной кости и эпидуральная гематома.
Источник: «Спорт-Экспресс»