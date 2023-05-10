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    • Агент Шведа заявил, что травма головы баскетболиста может иметь последствия на всю жизнь

    Агент Шведа заявил, что травма головы баскетболиста может иметь последствия на всю жизнь

    Обрад Фимич, агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, прокомментировал выписку баскетболиста из больницы.

    «Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь.

    Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам пока очень и очень рано», – сказал Фимич.

    • Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
    • На баскетболиста напали люди, проигравшие на ставках.
    • У спортсмена диагностированы ретроградная амнезия, перелом височной кости и эпидуральная гематома.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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