Агент Шведа заявил, что травма головы баскетболиста может иметь последствия на всю жизнь

Обрад Фимич, агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, прокомментировал выписку баскетболиста из больницы.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь.

Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам пока очень и очень рано», – сказал Фимич.