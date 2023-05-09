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  • Шведа выписали из больницы: баскетболист записал видеообращение

Шведа выписали из больницы: баскетболист записал видеообращение

9 мая 2023, 21:53
2

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед сообщил, что его выписали из больницы.

«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», – сказал Швед в видеообращении.

  • Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
  • На баскетболиста напали люди, проигравшие на ставках.
  • У спортсмена диагностированы ретроградная амнезия, перелом височной кости и эпидуральная гематома.

Источник: телеграм-канал ПБК ЦСКА
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Комментарии (2)
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Ziklop
1683660075
чьи "детки-*****" его избили толпой, азербайджанские или с нашим гражданством?
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Alec7183
1683695845
Здоровья ему.
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