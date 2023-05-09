Шведа выписали из больницы: баскетболист записал видеообращение

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед сообщил, что его выписали из больницы.
«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», – сказал Швед в видеообращении.
- Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
- На баскетболиста напали люди, проигравшие на ставках.
- У спортсмена диагностированы ретроградная амнезия, перелом височной кости и эпидуральная гематома.
Источник: телеграм-канал ПБК ЦСКА