Стал известен диагноз баскетболиста Шведа: он травмировал голову в результате драки

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед прошел медицинское обследование.
«У избитого баскетболиста Алексея Шведа диагностирована ретроградная амнезия. Он практически не помнит, что с ним произошло.
После драки у ресторана «Джун» спортсмена доставили в обычную больницу, однако он отказался от госпитализации и уехал домой.
Позже Швед всe же попал в больницу, только частную. Там, кроме амнезии, у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому», – сообщил источник Baza.
- Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
- ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.
- От удара баскетболист упал, вследствие чего из уха у него пошла кровь.
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Источник: Baza