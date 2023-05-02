Стал известен диагноз баскетболиста Шведа: он травмировал голову в результате драки

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед прошел медицинское обследование.

«У избитого баскетболиста Алексея Шведа диагностирована ретроградная амнезия. Он практически не помнит, что с ним произошло.

После драки у ресторана «Джун» спортсмена доставили в обычную больницу, однако он отказался от госпитализации и уехал домой.

Позже Швед всe же попал в больницу, только частную. Там, кроме амнезии, у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому», – сообщил источник Baza.

Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.

От удара баскетболист упал, вследствие чего из уха у него пошла кровь.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением