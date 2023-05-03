«Сказали, что мой муж лох и из-за него проиграли ставку»: жена Шведа – об избиении баскетболиста

Анастасия Зиадитдинова, жена избитого баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, раскрыла обстоятельства инцидента.

«Мне сказал кто-то, кто стоял выше меня. Когда мы вышли из ресторана там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: «Мы из-за него ставку проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой». Я говорю: «Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите».

Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию... Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать», – сказала Зиадитдинова.

Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

ЦСКА не сыграет в финале чемпионата России впервые с 2002 года.

От удара баскетболист упал, вследствие чего из уха у него пошла кровь.

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