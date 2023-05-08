Мостовой предположил, о чем сейчас жалеет Азмун

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.

Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.

«Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«В пяти чемпионствах подряд есть и заслуга Семака. Сейчас многие опять начнут говорить, что Мостовой критикует и обижается. Но я бы посмотрел, как «Зенит» стал бы чемпионом за четыре тура до конца сезона, если бы убрали ключевых иностранцев.

Поставьте Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Сантоса в любую другую команду и, поверьте мне, эта команда будет в тройке, а то и чемпионом. Воспринимайте это как хотите. У нас те, кто футбол не понимают, начинают восхвалять тренеров, а потом могут переобуться: сначала кричат, что один в порядке, потом – другой.

«Зенит» и в следующем сезоне станет чемпионом, если состав сохранится. Как с таким составом не стать чемпионом? Если ключевые иностранцы покинут «Зенит», то в РПЛ появится конкуренция. Я об этом говорил и год назад.

Малком, Клаудиньо, Вендел, Сантос, Барриос – сильные футболисты. Но не сказать, что это какие-то суперигроки.

Взять того же Азмуна, который несколько лет был лучшим нападающим в России, а, уехав в Германию, сел на скамейку. И сидит там уже второй год. Сейчас, наверное, жалеет: «Зачем я уехал из «Зенита», становился бы сейчас чемпионом», – сказал Мостовой.

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